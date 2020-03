Gio Ewbank posa com decote gigante e fã dispara: “Peitos ativar”

O adeus chegou. Na última segunda-feira (09), Harry Windsor e Meghan Markle completaram o último compromisso como membros seniores da Família Real britânica. O evento foi a primeira vez que a ex-atriz e o ex-monarca estiveram na Inglaterra após o Megxit – nome dado pela imprensa ao “divórcio” do casal com a Realeza – e a distância de Kate Middleton e Príncipe William pelos pais de Archie não pôde ser ignorada.

arrow-options Reprodução / Instagram Meghan Markle, Príncipe Harry, Kate Middleton e príncipe William

Todavia, ao contrário do que apontam as especulações, o fato de Meghan Markle , Harry, William e Kate Middleton estarem distantes não tinha relação com qualquer desafeto, mas sim com a ordem de sucessão ao trono. Por isso, o Príncipe Charles, filho mais velho da Rainha Elizabeth II, estava à frente de William.

Teorias e especulações sobre brigas entre os casais não faltam, porém, em relação a este evento específico, o Commonwealth Day Service, não passou de mera formalidade. Atualmente, Meghan Markle e Harry Windsor moram no Canadá junto de Archie, o primogênito do casal.