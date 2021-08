Ginecologista suspeito de abusar de mulheres em São Mateus é transferido de presídio

Segundo a delegada Gabriella Zaché, responsável pelas investigações, três mulheres, que não se conhecem, já foram ouvidas pela polícia. Elas contaram que os assédios teriam ocorrido em consultas realizadas entre os anos de 2019 e 2021. Ainda segundo a delegada, os relatos das vítimas são muito semelhantes e o número de mulheres pode aumentar.

‘Fiquei com medo de ninguém acreditar em mim’, diz mulher que acusa ginecologista de assédio

“Eu fiquei com medo de ninguém acreditar em mim e eu não consegui levantar e dizer ‘eu quero sair daqui, eu não quero mais fazer exame'”.

As palavras, ditas em meio a lágrimas, fazem parte do relato de uma das mulheres que afirmam ter sido vítimas do ginecologista Gedison Luis Gonçalves, preso na última sexta-feira (6) suspeito de assediar pacientes em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Gedison atendia em uma clínica particular e também no programa Saúde Mulher, da Prefeitura de São Mateus. O profissional foi denunciado por pelo menos três pacientes.

As mulheres, que têm entre 26 e 31 anos, prestaram depoimento e deram detalhes dos assédios, que teriam ocorrido entre 2019 e 2021.

Uma delas aceitou falar sobre o assunto sem se identificar. Há cerca de um mês ela buscou a delegacia para denunciar o ginecologista.

“Ele pediu para eu deitar na maca. Eu deitei e virei o rosto para o lado da parede. Ele falou assim ‘olha aqui, me dá a sua mão. Veja como você me deixou, pega aqui em mim’. Eu falei ‘eu não vou pegar em ninguém’. E ele continuou: ‘então só olha, eu só quero que você olhe como você me deixou’. Eu pedi a ele para parar”, disse.

Segundo a vítima, o medo de ser desacreditada a impediu de pedir ajuda e a denunciar o médico imediatamente. Contudo, ela decidiu procurar a Polícia Civil em busca de Justiça.