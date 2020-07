Ginastas capixabas embarcam rumo a Portugal para treinar com foco nas Olimpíadas de Tóquio 2021

.

As ginastas capixabas Geovanna Santos, Natália Gaudio e Thaís Lourencini, todas contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), embarcam nesta sexta-feira (17), para Sangalhos, Portugal. A ida das três atletas para o país europeu faz parte da preparação para as Olimpíadas de Tóquio 2021, estabelecida pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Chamada de Missão Europa pelo COB, a viagem das atletas visa proporcionar um período de preparação com segurança para os atletas olímpicos brasileiros, já que Portugal está em um estágio evoluído no combate à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19). Além das ginastas, Monika Queiroz, uma das principais técnicas da modalidade no país e treinadora de Natália Gaudio, também viaja para Portugal.

Para Natália Gaudio, integrante da Seleção Brasileira de Ginástica Individual, a iniciativa do COB é uma motivação a mais que faltava para os atletas, pois com a pandemia no Brasil as preocupações aumentam, o que interfere na produtividade dos treinos. Ela relatou sobre sua animação para treinar junto com os outros esportistas.

“Estou super animada, pois vamos treinar todos juntos, com uma maior tranquilidade, sem preocupação, até porque lá a situação [da pandemia do Coronavírus] já está bem controlada. Essa iniciativa foi muito boa, porque estamos treinando há muito tempo dentro de casa e nossos concorrentes já estão se preparando. Espero que possamos voltar ao ritmo que estávamos antes”, afirmou Natália Gaudio.

Convocação

Geovanna Santos e Thaís Lourencini foram convocadas para Seleção Brasileira de Conjuntos na última terça-feira (14). O convite para as atletas veio após uma participação nos treinos com a Seleção, que durou 15 semanas, e foi organizado pelo COB, junto a outras.

Os treinamentos faziam parte de uma avaliação e contaram com a participação de diversas ginastas brasileiras, onde quatro foram selecionadas. Além das duas capixabas, a ginasta Mariany Myamoto, de Santa Catarina, e Thainá Santos, de São Paulo, completam a Seleção. De malas prontas para Portugal, Geovanna Santos expressou sua surpresa e felicidade com a convocação.

“Eu não estava esperando. Fui chamada para treinar com a Seleção, mas pensei em se tratar apenas de um treino para não ficar parada durante a pandemia. Ao final, mesmo estando entre as quatro, não tínhamos certeza da convocação, mas a confirmação veio ontem (terça-feira). Estou muito feliz, espero representar muito bem nosso Estado e nosso País”, revelou a atleta.

Para Thaís Lourencini, a viagem é uma ótima oportunidade para retornar à normalidade de treinamento, já que, por conta da pandemia, os treinos em ginásios foram suspensos. Ela comentou sobre a felicidade da família com a notícia e sobre sua expectativa.

“Quando recebi a notícia fiquei muito feliz e minha família muito emocionada, tanto com a convocação quanto com a viagem. Acredito que será ótimo treinar, principalmente por ser em outro país. Não vejo a hora de voltar para o ginásio e para o tapete, estou bem ansiosa”, disse Thaís Lourencini.

Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta beneficia, neste ano, 121 atletas e paratletas de alto rendimento. Os valores do auxílio mensal variam de acordo com a categoria do atleta dentro do edital, sendo R$ 500 (estudantil), R$ 1.500 (nacional), R$ 2 mil (internacional) e R$ 4 mil (olímpico).

Informação à imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Denys Lobo / Rodolfo Mageste

(27) 3636-7027 / (27) 99802-3645 / (27) 3636-7027 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial