Ginastas capixabas conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro em Londrina

As ginastas capixabas brilharam no Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, realizado em Londrina (PR), conquistando medalhas e contribuindo para o bicampeonato nacional por equipes da Escola de Campeãs. A delegação contou com apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), que garante passagens aéreas para esportistas capixabas participarem de competições nacionais e internacionais.

Na categoria Individual Geral 13 anos, Melissa Varejão garantiu a medalha de bronze, em uma disputa equilibrada entre as melhores atletas do país. Na premiação por equipes, a Escola de Campeãs conquistou o título de bicampeã brasileira com as ginastas Melissa Varejão, Laís Jorge, Beatriz Teixeira e Valentina Marinho. O grupo é treinado por Luciane Hammes e Simone Luiz e Yasmin Veríssimo.

Nas finais por aparelhos, Melissa voltou ao pódio ao conquistar a prata na categoria mãos livres e o ouro nas maças, enquanto Laís Jorge também brilhou ao garantir o ouro na fita. Na categoria Pré-Infantil, as capixabas realizaram boas apresentações, mas não conquistaram medalhas nesta edição.

As ginastas Simone Luiz, Valentina Marinho e Laís Jorge contaram com o apoio do programa Voe Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Todas as atletas treinam na Academia de Alto Rendimento da Sesport, em Vitória.

