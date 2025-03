Ginásio Jones dos Santos Neves (DED) passará por obras de reforma e ampliação

O governador do Estado, Renato Casagrande, assinou, nesta quinta-feira (20), a Ordem de Serviço para a reforma e ampliação do Ginásio Jones dos Santos Neves, conhecido também como “DED”, localizado no bairro Bento Ferreira, em Vitória. O objetivo é expandir a capacidade atual do equipamento de 400 para 1.100 lugares, proporcionando maior conforto aos usuários e adequando a estrutura aos mais elevados padrões de qualidade esportiva.

O investimento será de R$ 29,8 milhões, realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) – administradora do espaço. A previsão de conclusão das obras é de dez meses. O evento contou ainda com a participação do vice-governador Ricardo Ferraço; dos deputados estaduais, Denninho Silva e João Coser; dos secretários de Estado, José Carlos Nunes (Esportes e Lazer) e Maria Emanuela Alves Pedroso (Governo); e de diversos membros da comunidade esportiva.

“Queremos o esporte como um instrumento para melhoria da qualidade de vida e também de oportunidades para nossos jovens encontrarem um caminho. Estamos fazendo esse investimento em um ginásio histórico, que poderá receber competições nacionais e internacionais e servir como local de treinamento para as nossas equipes. Antigamente nossos atletas saíam do Espírito Santo para treinar. Hoje fortalecemos nossa estrutura e até recebemos atletas de outros lugares que escolheram nosso Estado como base de treinos”, pontuou o governador, que lembrou ainda as ações voltadas ao esporte amador.

A reforma tornará o ginásio apto a receber oficialmente as modalidades de basquete e vôlei, cumprindo rigorosamente todos os requisitos dimensionais exigidos. Além disso, estão previstas melhorias significativas no piso esportivo, nas arquibancadas e em toda a infraestrutura do espaço.

“O Governo do Estado reafirma seu compromisso com o esporte ao assinar esta ordem de serviço logo depois da grande entrega que fizemos na Sesport, há apenas uma semana, quando inauguramos o Centro de Excelência de Esportes para Pessoas com Deficiência e as reformas dos ginásios de ginástica e de lutas. E agora vamos iniciar as obras para entregar mais um ginásio moderno, sustentável e adequado para competições de alto nível. Com essa reforma e ampliação, o DED se tornará uma referência para a prática do basquete e do vôlei”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Os materiais selecionados durante a fase de projeto têm como objetivo reduzir significativamente os custos de manutenção, tornando o ginásio mais sustentável. Adicionalmente, o projeto contempla a implementação de sistemas de energia solar e reaproveitamento de águas pluviais, reforçando ainda mais o compromisso com práticas ambientais responsáveis.

Essa intervenção assegurará não somente conforto para atletas e torcedores, mas também oferecerá um ambiente moderno e funcional, permitindo a realização de eventos esportivos de alto nível técnico e competitivo.

O Ginásio Jones dos Santos Neves foi inaugurado como Casa do Estudante Capixaba, no dia 15 de novembro de 1950. Após um período de 16 anos sob administração municipal, o equipamento voltou a ser gerido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), em 2022.

