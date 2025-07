Gilberto Gil atualiza sobre repatriação do corpo da filha, Preta Gil: ‘Veja comunicado’

O pai de Preta Gil, o cantor Gilberto Gil, de 83 anos, usou as redes sociais, na tarde desta segunda-feira (21), para falar da repatriação do corpo da cantora, que morreu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos.

Gil informou que ainda não há data definida para a chegada do corpo ao Brasil, atualizando informações divulgadas mais cedo, pela equipe de Preta, de que o corpo da cantora chegaria ao Brasil na quarta-feira (23). “Informamos que, neste momento, ainda não há previsão para a repatriação do corpo de Preta Gil ao Brasil”, escreveu, no comunicado oficial.

“Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens”, disse. Gil prometeu novas informações assim que os detalhes forem definidos. “Tão logo tenhamos as informações do funeral, divulgaremos aqui”, acrescentou. “Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos.”