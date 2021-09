Gil do Vigor se manifesta contra governo e promete tentar ajudar o Brasil

Reprodução/Instagram Gilberto promete estudar para ajudar o país

O ex-BBB Gilberto Nogueira usou suas redes sociais para desabafar sobre a situação do Brasil e falar sobre os protestos que marcaram este Dia da Interpendência. Gil do Vigor também criticou o governo do atual presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Em vídeos compartilhados pelos stories do Instagram, o economista que está morando atualmente nos Estados Unidos para seu PhD, disse que vai “se matar de tanto estudar” e busca alguma forma de ajudar o país.

“Independência é ter comida, é poder viver, é ter respeito, é a gente viver em um país em que a violência não mata os LGBTQIA+ a todo momento. É também ter comida, roupa e emprego. Eu oro pelo nosso país. Ele pode estar lascado hoje, mas eu vou me matar de estudar e, de alguma forma, eu vou ajudar o nosso país”, afirmou.

Pelo Twitter, Gil também se manifestou contra o atual governo e disse que o Brasil precisa de liberdade e menos julgamentos.

Pensar em independência remete muito ao termo liberdade. Infelizmente, liberdade é algo que ñ temos no Brasil. Que esse 07 de set traga a vontade de sermos livres e de ser o que queremos, sem julgamentos. Ñ há o que comemorar sabendo o momento atual do país. #ForaBolsonaro — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) September 7, 2021