Gil do Vigor se declara para William Bonner no Jornal Nacional; veja vídeo

Reprodução/Twitter Gil manda recado para William Bonner





Brasiiiiiil! Na noite desta segunda-feira (23), o ex-BBB Gil do Vigor roubou a cena no “Jornal Nacional” ao se declarar para William Bonner.

Durante um momento destinado ao “Criança Esperança”, que terá show realizado na noite desta segunda-feira, Gil não escondeu a felicidade de participar da ação.

“Está sendo um sonho. Não dá para apresentar nada, porque vou morrer ao vivo, né? E a gente quer alegria. Mas é um sonho, porque sou apaixonado pelo programado, ainda mais falando sobre educação. William, eu te amo!”, disse Gil do Vigor.

Você viu?





O assunto logo viralizou na web. “Simplesmente Gil do Vigor se declarando pro Bonner dentro do JN”, disse um seguidor. “Gil do Vigor no Jornal Nacional dizendo que ama o Bonner foi algo kkkkkk”, se divertiu outro internauta.

Veja vídeo: