Gil do Vigor participa do 'Vai Que Cola' antes de ir para o Estados Unidos





Gilberto Nogueira, mais conhecido como o Gil do Vigor, participou do ‘Vai Que Cola’ nesta sexta-feira (27) antes de viajar para começar seu PhD nos Estados Unidos.





Em seus stories do Instagram, o ex-BBB 21 mostrou seu último dia de gravações no Brasil. “Hora da maquiagem. Era para ter decorado um textinho, mas não tem, não, vai ser na cachorrada mesmo porque a vitória do servo é assim. Mas estou muito feliz, graças a Deus, última gravação antes do meu PhD, uma gravação que eu amo, conheci tanta gente incrível, já surtei de tanta alegria. Deus é muito bom na minha vida, me deu essa oportunidade de estar aqui com esse povo maravilhoso”, disse animado.

Em seguida, Gil encontrou com o ator Nando Reis. “Estou aqui com esse maravilhoso, está me ajudando que estou aqui desesperado”, brincou. “Olha só quem apareceu aqui pelo ‘Vai Que Cola’ hoje’, vai brilhar, ele já veio prontinho para a gente”, respondeu Reis.