Gil do Vigor mostra primeiros registros nos EUA

Instagram Gil do Vigor nos EUA

Gil do Vigor, de 30 anos, já está em solo norte-americano e em vídeos compartilhados nos stories do Instagram ele tem mostrado seus primeiros momentos nos Estados Unidos. O influencer está nos Estados Unidos da América para cursar o seu PhD [pós-doutorado] em economia na Universidade da Califórnia. Na mesma rede, inclusive, ele já postou sua primeira foto no local.

Na imagem, com um sorriso no rosto, o ex-participante do “BBB 21” pediu para que as pessoas nunca desistam dos sonhos. “I’m here, Braziiiiiiiiiiil !!!”, iniciou ele, referindo-se a um de seus famosos bordões. “Meu primeiro registro aqui em São Francisco e eu, óbvio, quero dividir com vocês toda a minha felicidade! Daqui para frente é só coisa nova e eu vou mostrar tudo para vocês, que eu não sou obrigado. Vigorem meus amores e nunca desistam dos seus sonhos”, escreveu Gil do Vigor na legenda da publicação.

No feed de comentários Gil recebeu inúmeras mensagens de carinho: “Arrasa muito vida”, escreveu Pabllo Vittar. “O mundo é seu!”, comentou Sarah Andrade, sua colega de confinamento. “Parabéns vai com tudo”, parabenizou Adriane Galisteu.

Além da família, que posteriormente também se mudará para os EUA, Gil do Vigor deixou no Brasil seu affair mais atual, o dentista Plínio Vasconcellos. No Instagram, no dia em que o ecônomo viajou, o rapaz fez uma publicação misteriosa no Instagram. “E eu vou invocar o seu nome, e manter meus olhos acima das ondas. Quando os oceanos sobem, minha alma vai descansar em seu abraço. Porque eu sou seu. E você é meu”, dizia o trecho compartilhado pelo dentista.