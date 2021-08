Gil do Vigor homenageia sua mãe no Dia dos Pais: “Representou esse papel”

Instagram Gil do Vigor faz homenagem a Jacira Santanna, sua mãe, no Dia dos Pais





Neste Dia dos Pais, o ex-BBB e economista Gil do Vigor comoveu a internet ao fazer uma homenagem a sua mãe, Jacira Santanna. Gilberto foi criado apenas pela mãe e afirma que ela desempenhou esse papel em sua vida. Após sair do BBB, Gil do Vigor chegou a reencontrar seu pai após 15 anos sem vê-lo .





“Hoje celebramos o dia dos pais! Agradeço a minha mãe que sempre representou esse papel na minha vida. Ela fez e faz tudo por mim e pelas minhas irmãs. Também sou muito grato a Deus por ter enviado mainha para ser meu anjo cuidador durante meu período de progresso nesta terra, pois ela mais que cumpriu seu papel”, escreveu Gil.

Ele ainda complementou o post felicitando os pais que são presentes na vida dos filhos. “Desejo também um feliz dia dos pais para todos que são presentes, fornecem amor e segurança a seus filhos”, afirmou.