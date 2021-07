Gil do Vigor conta os dias para PhD: “Um mês para o maior sonho da vida”

Reprodução/Instagram Gil irá para a Califórnia

Gil do Vigor está contando os dias para ir para a Califórnia, nos Estados Unidos. O quarto colocado do ‘BBB 21’ irá dar início ao PhD em agosto.

“Falta um mês para meu maior sonho da vida, o PHD! E repito a meus ‘vigorentos’, deixem os outros falarem o que quiserem, mas vamos aproveitar? O que importa são vocês, sorrindo, resenhando e cachorrando! Sou assim e quero vocês comigo. Se eu tenho vocês comigo, tá tudo bem! Falta 1 mês”, disse.

O economista conquistou a vaga na Universidade da Califórnia enquanto estava confinado no Big Brother Brasil. Além desta universidade, ele foi aceito em uma instituição do Texas. Mesmo nos Estados Unidos, ele continuará com o quadro ‘Tá Lascado’ durante o ‘Mais Você’, de forma remota.