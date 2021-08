Gigante de cibersegurança: Norton compra Avast por mais de R$ 40 bilhões

Reprodução Avast

O grupo estadunidense de cibersegurança NortonLifeLock anunciou nesta quarta-feira (11) a compra do concorrente techo Avast. Com o objetivo de criar uma potência em segurança digital, a compra foi acordada em mais de US$ 8 bilhões, cerca de R$ 41 bilhões em conversão direta. As informações são da agência France-Presse.

O novo grupo terá mais de 500 milhões de clientes no mundo todo, e os acionistas da Avast terão entre 14% e 26% da nova companhia.

“Esta transação é um enorme passo adiante na segurança virtual para os consumidores”, afirmou Vincent Pilette, CEO da Norton. Já o CEO da Avast, Ondrej Vlcek, declarou que as empresas vão somar esforços “em um momento no qual as ameaças de hackers no mundo aumentam, apesar do uso de produtos de segurança virtual continuar baixo”.

Com a fusão, a potência de cibersegurança terá duas bases, uma em Praga, na República Tcheca, e outra em Tempe, no Arizona (EUA). A cotação será na Bolsa Nasdaq dos Estados Unidos.