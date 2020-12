Lucas Marques Gigante A380 da Emirates volta ao Brasil em janeiro

Após a pandemia ter mudado a história da aviação comercial mundial, com a aposentadoria precoce das aeronaves quadrireatores, diversas companhias decidiram estocar por tempo indeterminado aeronaves como o Boeing 747 e o gigante Airbus A380.

Uma delas foi a Emirates, que só retornou as operações com o superjumbo recentemente para alguns destinos selecionados. Único destino na América do Sul atendido pelo A380, São Paulo (GRU), passou a contar com o Boeing 777-300 na rota para Dubai. Sem previsão de retorno da icônica aeronave na capital paulista.

Entretanto, para atender a alta temporada prevista para janeiro, a companhia do emirado árabe estará retornando com o A380 na rota para o Brasil. Os voos serão operados entre 9 e 30, operando assim, quatro voos por semana.

Os clientes poderão contar com experiências exclusivas que só a Emirates proporciona, como o A380 Onboard Lounge e Shower Spa. De acordo com a companhia, estes serviços foram reintroduzidos com todas as medidas de segurança sanitária necessárias devido a pandemia.

O post Gigante A380 da Emirates volta ao Brasil em janeiro apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .