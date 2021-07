Giba acompanha competições de Tóquio diretamente de hotel de luxo no Paraná

Reprodução/Instagram Giba





Como boa parte da população mundial, os olhos de Giba, considerado um dos maiores nomes da história do voleibol, estão voltados para a cidade de Tóquio. Prova disso é que, mesmo hospedado no Tayayá Aqua Resort, localizado em Ribeirão Claro, na divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, ele tem repercutido os jogos por meio das redes sociais.

Além de citar a cerimônia de abertura oficial e desejar força aos compatriotas e a todos da organização do evento esportivo que tanto lutaram para que esse período mágico acontecesse, o ex-jogador publicou fotos dos filhos no Instagram com uma observação, no mínimo, curiosa.





“Todos os três nasceram em anos olímpicos: Nicoll, em 2004, Patrick, em 2008, e Brianna, em 2020. Gostaria de passar essa energia para nossos atletas brasileiros!”, começou dizendo Giba, antes de ressaltar que “família é tudo” e parabenizar “a skatista Rayssa Leal e todos os medalhistas até o momento”, que estão com muita garra representando o país.

“Lembro como se fosse hoje o Galvão Bueno falando do nascimento da Nicoll”, escreveu uma. “Gente, que legal, vi agora que ela joga vôlei, seguindo os passos do pai”, comentou outra, fazendo alusão à expressão “tal pai, tal filha”. Já a terceira frisou que é uma coincidência linda, referindo-se à linhagem olímpica.