Ghabi passa por cirurgia de Lobuloplastia e explica motivação

Divulgação A cantora Ghabi realizou uma Lobuloplastia

Na quinta-feira (26), a cantora Ghabi realizou uma Lobuloplastia, um procedimento cirúrgico que visa reparar o lóbulo da orelha. Enfatizando a simplicidade da cirurgia, a cantora explicou que a reparação é feita em um consultório médico e visa solucionar problemas frequentemente causados por uso de brincos pesados.

Segundo a artista, ela sempre teve o costume de usar acessórios grandes. No entanto, aos pouco sua orelha começou a rasgar e estava na iminência de abrir completamente.

“Eu estava sentindo dor toda vez que usava brinco e usar brinco faz parte do meu figurino. Eu gosto de brincão com brilho, adoro esses acessórios, acho que sempre dá up no visual, mas toda vez que usava ia rasgando mais. Minha orelha estava a ponto de abrir completamente. Então, antes que isso acontecesse, porque acredito que a reparação ficaria ainda mais difícil, me antecipei e fiz a lobuloplastia”, conta.

Ghabi explicou que a cirurgia envolve anestesia local na orelha e o fechamento do furo com pontos. “Eu fiz com a doutora Alessandra Vidaurre. Ela terminou de abrir e depois deu um pontinho na frente e um atrás, fechando completamente o furo. Daqui a umas duas semanas mais ou menos eu vou tirar os pontos e vou ficar dois meses só usando o brinco de pressão. Lá para o verão lá pra pertinho do Natal, a gente vai furar a orelha de novo pra eu poder voltar a usar os meus brincos”, revelou.

A cantora compartilhou que, apesar de ter nervosismo em relação a procedimentos cirúrgicos, a Lobuloplastia foi tranquila e bem-sucedida e tem um pós-operatório simples. “Eu estava meio aflita, mas foi tudo bem, tudo tranquilo e a recuperação nota mil. Agora, o segredo é tomar os antibióticos e os remédios que a médica passou. Hoje eu estou ficando de repouso e nos próximos dias vou evitar molhar a orelha, até nos exercícios físicos vou pegar um pouquinho mais leve. Agora, é vida nova para a minha orelhinha”, declarou.

