Gestores de municípios recebem orientação sobre estratégias para prospecção de novos negócios

O Estado tem registrado inúmeros anúncios de investimentos privados feitos por grupos empresariais e também por multinacionais. Na manhã desta quinta-feira (18), no auditório do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES), em Vitória, gestores municipais se reuniram com o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, e representantes da Secretaria de Desenvolvimento (Sedes) para conhecer a atualização do método de atração usada pelo Governo do Estado. A ação contou com a participação de representantes da Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes).

Na ocasião, Ricardo Ferraço explicou que, em 2021, o Governo do Estado, por meio da Sedes, elaborou uma cartilha que reúne metodologia própria e dados decisivos para os investidores. Já em 2022, encontros de capacitação com prefeitos e suas respectivas equipes de desenvolvimento municipal foram realizados e, nessas ocasiões, foram identificadas as principais demandas, os métodos utilizados e as dificuldades de cada cidade em relação à estratégia e ao modelo implantado de atração de empresas. Esse levantamento deu origem à atualização da cartilha com as orientações dispostas de forma aprofundada.

“O desenvolvimento deve estar na pauta diária dos municípios. A ideia aqui hoje é compartilhar as informações com os municípios, porque o desenvolvimento não é um desafio individual, é coletivo. Há necessidade de liderança do Governo, mas os municípios podem e estão nos ajudando muito nisso. Queremos intensificar a parceria entre o Estado e os municípios, e que isso possa fortalecer a atração de investimentos, pois ela acontece diretamente nas cidades, a partir da realidade local, do potencial do município. Portanto, é fundamental a unificação de esforços”, pontuou Ferraço.

A versão atualizada da publicação está acessível na versão on-line para os prefeitos, que poderão consultar as informações detalhadas, além de um modelo para elaboração de uma legislação municipal para a concessão de incentivos fiscais. Outros dados importantes abordados são sobre equipe, infraestrutura, legislações, fatores de competitividade e que servirão como um estímulo ao fortalecimento do ambiente de negócios e a atração de investimentos.

O diretor de atendimento do Sebrae/ES, José Eugênio Vieira, salientou a importância da iniciativa e do constante diálogo com os municípios. “O Sebrae/ES tem um trabalho integrado com a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes) e o programa Cidade Empreendedora é um marco para nossa história, pois somos o único estado, guardadas as devidas proporções, que conseguiu que os prefeitos dos 78 municípios aderissem ao projeto. O programa permite que, com custo zero, o município atualize seu projeto de desenvolvimento em eixos estratégicos e realize o aprimoramento do ambiente de negócios”, declarou Vieira.

O presidente da Associação dos Municípios do Espírito Santo, Luciano Pingo, ressaltou a competência de geração de negócios em todas as regiões do Espírito Santo, cada uma com suas particularidades e potenciais, que, juntas, ajudam a impulsionar o desenvolvimento dos municípios e do Estado.

“A localização estratégica do Espírito Santo, o ambiente favorável para a atração e a expansão de negócios com incentivos, as potencialidades turísticas das regiões de mar e montanha que, cada vez mais, estão sendo exploradas com fins comerciais. E os municípios capixabas têm conseguido atrair investimentos e impulsionar a geração de emprego e renda. Entendemos essa cartilha como um guia de informações e atualizações para a administração pública e para a iniciativa privada continuar priorizando a atração de investimentos”, disse Luciano Pingo.

A subsecretária de Estado de Atração de Investimentos e Negócios Internacionais, Christiane Vargas Menezes, salientou que a cartilha foi elaborada em 2021. “Agora, vamos lançar sua atualização com mais detalhes sobre como os municípios podem criar um método de atração de investimentos com base na experiência do Governo do Estado. Citamos alguns passos importantes para otimizar o processo de atração, visto que o Estado tem sido procurado por empresários de diversos segmentos da economia”, salientou.

O subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional, Luiz Paulo Vellozo Lucas, participou da agenda e frisou a importância do desenvolvimento regional econômico sustentável. “Estamos vivenciando neste momento no Espírito Santo um desabrochar dos destinos turísticos dos distritos. Temos visto o boom dos destinos turísticos em algumas localidades do Estado e sabemos que para atender à demanda o lugar deve pensar em infraestrutura e transporte, para evitar o desenvolvimento desordenado. Percebemos a necessidade de revisão de alguns PDM´s. Por isso, nos Conselhos de Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS), temos que discutir o assunto, o planejamento territorial”, complementou.

A publicação está disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento (www.sedes.es.gov.br) e no site Invista no ES (www.invistanoes.es.gov.br).

Acesse a Cartilha de Atração de Investimentos para Municípios 2023.

Fonte: GOVERNO ES