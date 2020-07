‘Gestão pedagógica por meio de projetos’ é tema de live nesta quinta-feira (30)

.

“Interfaces da Educação Especial e Educação do Campo” é o tema de um minicurso, que será transmitido, nesta quinta-feira (30), às 19 horas, no YouTube. Participará do debate a assessora da Educação Especial da Secretaria da Educação (Sedu), Sumika Soares de Freitas. A iniciativa é do Grupo de Pesquisa “Formação, Pesquisa-Ação e Gestão de Educação Especial” (Grufopees), da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).

Serviço:

Live: “Interfaces da Educação Especial e Educação do Campo”

Data: 30/07 (quinta-feira)

Horário: 19 horas

Participe acessando o canal do Grufopees no YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClzuLQq2ve0xxJwE0QZkBGQ

