Gestão estadual da saúde pauta debates

As ações do governo estadual para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus geraram debates durante a sessão ordinária virtual desta segunda-feira (8). O deputado Vandinho Leite (PSDB) apontou o que seria um colapso da área.

“Nós chegamos ao caos no Espírito Santo, não fizemos hospitais de campanha. Estamos passando por um momento extremamente complexo. Temos milhares de família sofrendo por não conseguir atendimento. Não temos leito nem para a Covid-19, nem para as outras doenças. O que leva a esse caos é a falta de gestão. O Estado fechou o comércio quando não era necessário, e quando aconteceu o pico, o Estado reabriu”.

O deputado Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) também fez críticas ao executivo. “Isso é falta de planejamento. No momento em que temos que congregar e trazer todos nessa luta, o governo tenta calar o Ministério Público Federal. As autoridades do estado demoraram a agir, tomaram decisões equivocadas. O Espírito Santo tem mais mortes do que a Argentina inteira. E por que isso acontece? Será que todos os procedimentos foram respeitados? As escolhas foram baseadas na ciência? E quando alguém quer investigar de maneira séria e isenta, como o Ministério Público Federal, está sendo impedido de agir. É lamentável o que acontece no Estado”.

Já Capiitão Assumção (Patriotas) chegou a cobrar o impeachment do governador. “No começo de abril, eu tinha protocolado um pedido de impeachment do governador socialista e acredito que chegou o momento de um novo pedido de impeachment, porque ele perdeu o controle do Estado do Espírito Santo. Estou desde o começo desse estado de calamidade pública visitando hospitais. Eu não fiquei nenhum um dia de isolamento porque não acredito. Aqui está tendo índice muito alto e mortes que não são de Covid-19, mas dizem que é suspeito de caso da doença. E o secretário de Saúde decretou a falência no Espírito Santo e ainda vem dizer que o capixaba não pode usar hidroxicloroquina”.

Vandinho, Pazolini e Assumção ainda criticaram a fala do Secretário de Estado, Tyago Hoffmann, durante entrevista nesta segunda-feira, em que afirmou que caso o número de leitos ocupados por Covid-19 atinja o limite no Estado, médicos teriam que “escolher quem vai viver ou quem vai morrer”.

“Os médicos agora vão ser responsabilizados pelo governo. Acompanho o empenho desses profissionais, alguns tem que custear com o próprio bolso a compra de aventais, e estão tendo que compartilhar equipamentos de proteção individual. Os responsáveis não são os médicos, não são os profissionais de saúde, O secretário precisa vir a publico se retratar.”, afirmou Pazolini.

Deputados da base do governo criticaram as falas de oposição e defenderam as ações do Executivo. O deputado Bruno Lamas (PSB) falou sobre a ampliação de leitos no Estado. “Eu repudio a politicagem, pessoas que se aproveitam da pandemia para fazerem politicagem barata. O estado tinha 60 leitos no mês de março, e tem 1066 hoje e vai abrir mais 500. Mas o que enxergamos aqui são críticas destrutivas, não incentivando o trabalho.”

O deputado Emílio Mameri (PMDB) também falou sobre a estrutura de atendimento disponibilizada pelo governo e sobre a importância do isolamento.

“O que vemos aqui é uma discussão histérica, não técnico científica. O que o ES e o Brasil precisam é de união, de espírito de cidadania. Não existe tratamento para essa doença, não é cloroquina que vai resolver. O que afasta a contaminação é o isolamento. O que peço é que a gente tenha discernimento. Ao contrário do Governo Federal que faz de tudo para sonegar informações, o Espírito Santo é o estado mais transparente com relações a informações”, afirmou.

“Evidentemente que temos erros, mas tenho certeza que o governo acertou muito mais do que errou. Temos aproximadamente 800 leitos de UTI à disposição além dos leitos anteriores, hospitais foram fechados para atender pacientes de Covid-19. Mas tem um detalhe muito importante, ninguém no mundo vai conseguir dotar a população de uma estrutura de atendimento se a população não se sensibiliza, e não respeito o isolamento”, enfatizou Mameri.

Enivaldo dos Anjos (PSD) também reforçou a necessidade de isolamento social para barrar o avanço da pandemia. “Fazer campanha com pandemia é a primeira vez que estou vendo, porque levam esse assunto que está ocorrendo no Brasil para tentar responsabilizar as autoridades que estão diante de um quadro que não tem vacina, que não tem remédio e que a população ainda não obedece regras de isolamento. Isolamento que é exatamente para que as pessoas não fiquem doentes todos de uma vez, porque não tem estrutura nenhuma que vá sustentar essa desobediência civil. A única saída é usar máscaras e fazer isolamento”, lembrou.

Doutor Hércules (MDB) falou sobre a necessidade de ouvir as recomendações de especialistas:

“Estamos em um momento tão difícil e é muito ruim nesse momento explorar politicamente o momento em que temos é que juntar esforços. Os esforços da Secretaria de Saúde são imensuráveis, mas estamos lutando com um inimigo totalmente invisível. Quero dizer ao Capitão Assumção que eu jamais ensinaria o capitão a atirar, a marchar. Mas também o capitão ensinar o médico a receitar é complicado. Temos que obedecer a ciência, os técnicos que estudaram para isso”.

Já o deputado Sergio Majeski (PSB) criticou a flexibilização das regras de isolamento.

“É muito bom ouvir quem tem fundamento, porque posso questionar a ciência ou conhecimento médico, mas não posso afrontá-los, porque não sou pesquisador da área, nem médico. Tenho tentado entender a situação e vejo com muita preocupação o que nos aguarda ainda. Porque nenhum tipo de estrutura vai conseguir reduzir o número de contaminados e mortes em curto prazo, porque ao mesmo tempo em que se fala para ficar em casa se abre o comércio e se flexibiliza as regras. É algo contraditório. Pedir para ficar em casa e flexibilizar normas de segurança. Não há possibilidade de falar de relaxamento de isolamento com números em ascendência”, apontou.

A deputada Iriny Lopes (PT) sugeriu que o parlamento faça uma sessão exclusiva para debater a gestão da pandemia no Estado. “Devíamos fazer uma sessão geral como a Câmara Federal faz para discutir exclusivamente a questão da pandemia no Espírito Santo. Nós podemos despartidarizar os debates e encontrarmos propostas que possam ajudar o governo. É inegável que tem problemas. O que não dá é para pedir impeachment, ou agredir o secretário. A discussão da testagem ampla, da subnotificação, de hospitais de campanha, são pontos que precisam entrar na nossa pauta de discussão”, pediu.