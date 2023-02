Geraldo Alckmin visita áreas atingidas pelas chuvas em São Sebastião

Divulgação: Denio Simões/MIDR Alckmin em São Sebastião

O vice-presidente do Brasil e ex-governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSB) , chegou neste sábado (25) em São Sebastião , litoral norte paulista , para visitar as áreas devastadas pelas chuvas durante o feriado de Carnaval.

Segundo o governo, 57 pessoas morreram e mais de 4 mil estão desabrigadas . Dentre as vítimas, 56 em São Sebastião (SP) e uma em Ubatuba (SP). Foram identificados 47 corpos e liberados para o sepultamento: 16 homens adultos, 16 mulheres adultas e 15 crianças.

Alckmin saiu de Brasília às 7h com destino a São José dos Campos (SP). De lá, deslocou-se para São Sebastião, onde já visitou o navio-aeródromo multipróposito Atlântico, que está ancorado no cais de São Sebastião. O vice está acompanhado do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Por volta das 10h, o vice-presidente participou de uma reunião de trabalho organizada pelo prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, no teatro da cidade. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, também estava presente neste encontro.

Por volta das 11h, Alckmin fez um sobrevoo das áreas atingidas, acompanhado do prefeito Felipe Augusto.

Turistas

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros orientaram os turistas a não viajarem para o litoral norte de São Paulo, principalmente São Sebastião, neste fim de semana.

Segundo a prefeitura de São Sebastião , a chegada de turistas poderia sobrecarregar o atendimento em hospitais e o abastecimento de água e de alimentos. Além disso, as rodovias estão em processo de desobstrução, portanto a prioridade é para veículos de socorro e de resgate nas vias.

Neste sábado (25), o Corpo de Bombeiros retomou as buscas por desaparecidos após paralisar o resgate na noite de ontem devido às chuvas fortes que voltaram a atingir a região.

A chuva deve continuar nos próximos dias. O litoral norte de São Paulo deve se manter alerta neste final de semana para o risco de movimentação de solo.

Segundo a Defesa Civil, considera-se alta a possibilidade de movimentos de massa na Baixada Santista e no litoral norte paulista, com especial atenção para a faixa entre Guarujá e São Sebastião.

Fonte: IG Nacional