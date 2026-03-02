Geovanna Santos conquista duas medalhas no Grand Prix da Estônia

A capixaba Geovanna Santos viveu um domingo (1º) histórico em Tartu, na Estônia, ao conquistar duas medalhas no Grand Prix Miss Valentine de Ginástica Rítmica. A ginasta subiu duas vezes ao pódio, garantindo bronze na disputa do arco e prata na bola, em um resultado inédito para o Brasil em etapas do circuito internacional.

Contemplada pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), Geovanna Santos foi a primeira ginasta do País a faturar duas medalhas em uma única edição de Grand Prix. Antes, apenas Bárbara Domingos havia levado uma medalha na competição, o ouro na fita, em 2023, na França.

Geovanna Santos já havia se destacado na disputa do sábado (28) ao alcançar a sexta colocação no individual geral. No domingo (1º), iniciou o dia na final do arco e apresentou uma série segura e consistente. Sob orientação da treinadora capixaba Gizela Batista, a ginasta somou 27.100 pontos, assegurando o terceiro lugar e sua primeira medalha em finais de Grand Prix. A performance foi bastante aplaudida pelo público presente em Tartu.

O ouro na prova do arco ficou com a ucraniana Taisiia Onofriichuk, que alcançou 29.050 pontos, seguida pela búlgara Dará Stoyanova, com 27.600. A brasileira superou a italiana Tara Dragas, que terminaria à frente de Jojô na decisão seguinte.

Minutos depois, Geovanna voltou ao tablado para a final da bola e confirmou o excelente momento. Mesmo com pontuação um pouco menor, 26.750, a capixaba conquistou a medalha de prata, ficando atrás apenas de Tara Dragas, que venceu a prova com 27.350 pontos. Tara Dragas realizou treinos no ano passado no Ginásio de Ginástica Rítmica da Sesport, em aclimatação para a disputa do Mundial do Rio de Janeiro, realizado em agosto.

“Estou muito feliz com a minha conquista. Foi a primeira competição do ano e o primeiro Grand Prix da minha carreira. E conquistei um feito histórico: duas medalhas em uma mesma edição da competição. Além disso, me serviu de preparação para as disputas das copas do mundo. A próxima será em Sófia, na Bulgária, em março, e, depois, em Tashkent, no Uzbequistão, em abril. Então, eu e a Gizela estamos bem felizes. Óbvio que temos muita coisa para melhorar, mas assim que voltarmos para os treinos no Estado vamos iniciar as adaptações para buscar melhorar as nossas notas. Nosso objetivo final é conquistar a vaga para a Olimpíada de Los Angeles, em 2028”, destacou Geovanna Santos.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva no ano de recebimento do benefício.

Com um investimento de R$ 4 milhões, o edital atual atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 243 contemplados, 11 a mais do que no edital anterior. Serão pagas aos selecionados 12 parcelas mensais, conforme a categoria: Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Pódio (R$ 4 mil); Olímpico, Paralímpico e Surdolímpico Participação (R$ 2,3 mil); Internacional Principal (R$ 2 mil); Internacional Base (R$ 1,7 mil); Nacional Principal (R$ 1,5 mil); Nacional Base (R$ 1 mil) e Estudantil (R$ 500).

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da Sesport

Bruna Rodrigues / Rodolfo Mageste

(73) 99832-9962 / (27) 99309-9053

[email protected]

Facebook: Sesport-ES

Instagram: @sesportesoficial

Fonte: GOVERNO ES