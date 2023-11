Gente Beauty chega ao mercado com produtos veganos de beleza

Divulgação Gente Beauty é feita com ingredientes naturais

Gente Beauty é uma empresa brasileira vegana de produtos de beleza corporais para drenagem linfática e redução de celulite. Com o uso de ingredientes naturais, a marca foi criada em 2022 pela modelo e empresária mineira Marianne Fonseca para auxiliar homens e mulheres que buscam uma rotina eficaz e prática de cuidados com o corpo.

Comprometidos com a ética e valores de preservação da natureza, os produtos da

linha são inovadores, totalmente livres de crueldade animal e usam embalagens

recicláveis. Além de incentivar o consumo consciente, a marca traz como diferencial a celebração dos rituais de beleza brasileiros e fórmulas com matérias-primas que são verdadeiros tesouros nacionais: guaraná, açaí, cacau,

cupuaçu e café.

Vencedora dos prêmios Beauty Innovation Awards 2022, Popsugar Beauty Awards 2023 e Shape Skin Awards 2023, a marca foi lançada com vendas somente para os Estados Unidos. Logo, influenciadores e famosos começaram a utilizar produtos da Gente Beauty, como a modelo e influenciadora Hailey Bieber, o que fez a marca expandir ainda mais no país norte americano.

A linha de produtos é composta pelo creme Lymphatic Drainage Effect, para a eliminação de toxinas através da massagem, e o Bye Bye Cellulite, que atua na gordura localizada.

Marianne Fonseca, CEO da Gente Beauty, Marianne é top model e empresária brasileira, de 33 anos, natural de Uberlândia (MG). Atuando na moda desde os 15 anos, já estrelou capas de edições internacionais de veículos renomados como Vogue, Bazaar e Numero, além de ter desfilado para as grifes Helen Anthony, Celia Kritharioti e Raisa Vanessa.

Em entrevista ao iG Delas , ela conta um pouco mais de sua experiência como empreendedora no ramo da beleza. Confira.

Divulgação Gente Beauty é feita de produtos veganos

iG Delas: O que a levou a criar a marca?

Marianne Foseca: Sempre fui muito ligada à área da beleza, que é uma das minhas paixões, assim como a moda. Quando tive vontade de empreender, percebi que a drenagem linfática não era tão comum nos Estados Unidos e que havia um espaço no mercado para isso. Fiquei muito animada com a ideia de ajudar as pessoas com um produto que auxiliasse na autodrenagem e também a tratar a pele. Eu também queria trazer um pouquinho da cultura brasileira para os Estados Unidos, porque tenho muito orgulho da forma com que os brasileiros lidam com o cuidado corporal e com a beleza, no geral.

Como desenvolveu os produtos? Por que optou por produtos veganos?

Uma das primeiras coisas que eu pensei quando decidi criar a marca é que tudo seria produzido sem crueldade animal. Como sou vegetariana há mais de 18 anos, valorizo muito o compromisso com essa causa e com o meio ambiente. Também fiz questão de criar produtos bem naturais, aproveitando ingredientes brasileiros, como cacau, cupuaçu, café, guaraná e açaí.

Quais são seus planos com a Gente Beauty?

Trazer a marca ao Brasil é um verdadeiro sonho. Queremos muito que o público brasileiro conheça os produtos. Mas, para o futuro, pensamos em proporcionar uma rotina de body care ainda mais completa, incluindo outras etapas de cuidado com a pele.

