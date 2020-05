Genro mata sogro na frente da filha em Conceição da Barra

Um desentendimento em família resultou no assassinato de um morador da Comunidade de Lajinha, na zona rural de Conceição da Barra na noite desta sexta-feira (22). A vítima identificada pelas iniciais G.A.C., de 45 anos foi morta com um tiro no peito. O assassinato aconteceu por volta das 21h30 e foi presenciado pela filha de G.,

De acordo com informações prestadas pela filha da vítima, foi seu marido o autor do crime, mas não revelou os motivos. Segundo ela, após matar o seu pai, o marido fugiu em um Fiat Strada em direção à comunidade de Quadrado, também na zona rural de Conceição da Barra, onde mora, mas não foi localizado.

Ela disse ainda para os policiais que o marido insistiu que ela o acompanhasse, mas diante da recusa, permaneceu ao lado do corpo do pai até a chegada da perícia.

Apesar das buscas realizadas em toda a região rural de Conceição da Barra e locais onde o assassino poderia estar, ele não foi encontrado.