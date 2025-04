Genro espanca sogra e a ameaça: “Agora termino de matar, sua desgraça”

Segundo a PCGO, sogra foi agredida após defender a filha de socos. Homem deu pauladas na vítima e quebrou diversos sentes dela

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu em flagrante um suspeito por tentativa de feminicídio em Luziânia (GO), no Entorno do Distrito Federal, nessa segunda-feira (31/3).

Antes da prisão, o agressor bateu e ameaçou a esposa e a sogra. “Agora eu termino, sua desgraça, vou te matar”, disparou o investigado contra a mãe da companheira.

Segundo a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito responderá por tentativa de feminicídio, injúria qualificada e dano, todos praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

O casal retornava de um evento junto com a sogra, quando o homem começou a agredir fisicamente a esposa por ciúmes.

Durante o trajeto de volta para casa, após tentar acabar com agressões, a sogra foi insultada com palavras de baixo calão e atingida com uma cotovelada no rosto. Ao chegarem à residência, o homem agrediu novamente a mãe da esposa com socos.

De acordo com a PCGO, ao entrar na residência, o criminoso iniciou uma nova briga com a companheira, chegando a enforcá-la. Ao tentar proteger a filha, a vítima foi violentamente espancada com mais socos e ameaças de morte. Na tentativa de impedir a fuga do agressor, a vítima furou os pneus do carro dele.

Segundo a PCGO, o homem desencadeou um novo ataque: desferiu diversos golpes com um cabo de madeira, atingindo a cabeça, o rosto e o ombro da vítima.

De acordo com a polícia, a vítima só não foi morta porque a filha interveio, segurou agressor e impediu os golpes.

Pontos e dentes quebrados

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, onde ficou internada, recebeu pontos no queixo. Lá, foi constatado que ela teve três dentes fraturados e hematomas por todo o corpo.

Enquanto a sogra estava na UPA, o investigado teria retornou à residência da vítima e destruído móveis, telhas, janelas e outros bens, além de continuar proferindo ameaças contra ela, exigindo que não registrasse a ocorrência. Após receber alta, a vítima compareceu à Deam e relatou os fatos.

Com base nas informações prestadas, a equipe da Deam iniciou diligências, localizou e prendeu o investigado na residência da mãe dele. A PCGO reforçou a importância da denúncia. Quem não puder comparecer em uma delegacia pode ligar no Disque Denúncia (197). O sigilo é garantido.