Redação João Bidu Gengibre: 4 simpatias para o amor

O gengibre é uma raiz muito utilizada na culinária e não é difícil saber se uma receita leva ou não o gengibre entre seus ingredientes, já que ele tem um sabor muito característico. Além do uso na cozinha, receitas medicinais, como sucos ou chás , também aproveitam de todas as propriedades desse poderoso alimento. Mas você sabia que o gengibre também tem uma energia excelente para simpatias ? Pois é, essa raiz, seja em pó, raspas ou lascas, também é um poderoso item para fazer rituais, especialmente os relacionados aos assuntos do coração. Assim como a camomila que além de ser excelente no preparo de chás também é usada em simpatias para abrir caminhos, o gengibre age nas relações amorosas. Então, se você está precisando de uma forcinha nessa área, então separe o seu gengibre e confira agora mesmo 4 simpatias para o amor !

COMO SERÁ O SEU DIA HOJE? DESCUBRA TUDO HORÓSCOPO DIÁRIO NO SITE DO JOÃO BIDU! LÁ TEM TODAS AS TENDÊNCIAS ASTRAIS PARA O SEU SIGNO!

Doce para levantar o amor

Leve uma rapadura ao fogo, em banho-maria, fazendo com que derreta completamente. Coe e volte ao fogo até pegar o ponto. Jogue um pouco de canela em pó na vasilha e uma pitada de gengibre em pó, misturando bem. Passe manteiga sobre uma tábua e despeje nela a mistura que estava no fogo. Deixe esfriar um pouco e corte em quadradinhos. Dê esse doce para o seu amor comer depois de pronto. Use a tábua e a panela como de costume.

Chá do prazer

Coloque meio litro de água para ferver. Apague o fogo, acrescente um pouco de canela e uma pitada de gengibre. Deixe o chá descansar por meia hora e, antes de ir para a cama, tome uma xícara dessa mistura. Faça isso quantas vezes achar necessário.

Mas lembre-se de que a canela é contraindicada para pessoas que tenham gastrite, úlcera e gestantes. E o gengibre também é contraindicado para gestantes, pessoas com cálculo biliar, sudorese excessiva e gastrite.

Garantir bom futuro na relação

Leia Também

Em uma quinta-feira de Lua Crescente, faça o símbolo da lua em um papel laminado de cor dourada. Escreva dentro dele o seu nome e o nome da pessoa amada. Coloque, em volta, pedaços de gengibre e, no centro, onde ficou o nome, cubra com folhas de sálvia fresca. Então, jogue três pitadas de canela em pó por cima de tudo dizendo: “Eu (nome completo) e meu amor (nome completo) estamos protegidos de todo mal. Nada de ruim nos atinge. Não há poder maior que o amor e nada poderá prejudicar nossa relação”. Repita três vezes e coloque em um pires. Esconda em um lugar onde ninguém veja. Só tire de lá quando houver necessidade.

Ter poder para conquistar

Pegue um vidro pequeno, desses de maionese, e ferva-o para tirar o cheiro, o rótulo e esterilizar. Em uma quinta-feira, misture suco de um limão e lascas da casca desse mesmo limão, três colheres grandes e cheias de mel, sete lascas de canela em pau, sete pétalas de rosa vermelha, 21 cravos-da-índia e uma lasca de gengibre. Misture um vidrinho de óleo essencial de ilangue-ilangue. Coloque seu nome escrito sete vezes dentro e alguns fios do seu cabelo. Tampe o vidro e misture girando o vidro dizendo: “Eu posso conquistar, eu tenho o dom de conquistar, eu tenho o poder de conquistar e eu conquisto”. Diga esta frase 28 vezes sempre com concentração. Acenda uma vela laranja, sobre um pires, e também cinco incensos de baunilha em volta do vidro e diga: “Minha vontade está de acordo com o Universo. Eu tenho em mim o poder de conquistar amor, amizade, admiração e respeito. Desperte agora em mim. Que esse poder desperte”. Fale essa frase sete vezes e dê por encerrada a magia. Guarde o vidro em um local escuro, embrulhado em papel-alumínio. Depois de um mês e 28 dias, tire o papel e, sempre que sair à noite, use esse líquido em pontos como atrás da orelha, nuca e punhos. Mas atenção, nunca use durante o dia, pois o limão pode manchar a pele. Jogue os restos da vela no lixo, sopre as cinzas ao vento e lave o pires, que pode ser usado normalmente.

Quer saber mais sobre sua vida amorosa? Por meio do Tarot do Amor , você poderá entender melhor o seu momento em relação ao amor e à vida afetiva, compreender como lida com essas questões e o que você pode fazer para atingir seus objetivos em um relacionamento.

LEIA TAMBÉM