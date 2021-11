‘Gênesis’: José arma emboscada, humilha os irmãos e destrói farsa

Thais Teles Gênesis Final: José arma emboscada, humilha os irmãos e destrói a farsa revelando segredo

Na reta final de Gênesis, José (Juliano Laham) vai colocar os outros filhos de Israel (Petrônio Gontijo) em seus lugares. O governador do Egito, sem ser reconhecido, colocaram todos na prisão para revelar sua verdadeira identidade.

No capítulo desta terça-feira, 16 de novembro, Judá (Thiago Rodrigues) entra em desespero após alguns soldados encontrarem uma taça roubada nos pertences de Benjamin (Marcus Bessa). Ele ficará tão aflito que vai implorar para ser punido no lugar do rapaz e deseja ser até mesmo escravo.

O que Judá não sabe é que a taça não foi roubada por Benjamin, e sim, um dos próprios soldados que implantaram a prova para o crime falso. Preparando um plano, o marido de Asenate (Letícia Almeida) afirmará que o ladrão tem que ser o seu novo escravo, mas Judá não quer deixar.

Após tantas perdas, o irmão de Diná (Giovanna Coimbra) não vai suportar ficar longe do filho: “Por favor, eu peço que o senhor entenda. Se eu volto sem ele, meu pai morre na hora, eu e meus irmãos seremos os responsáveis por isso”, apelará sem imaginar estar perto do próprio irmão.

