‘Gênesis’: Jacó é obrigado a transar com as servas Bila e Zilpa

Thais Teles Gênesis: Em disputa de irmãs, Jacó é obrigado a transar com as servas Bila e Zilpa e monta seu harém

Na teoria, Jacó (Miguel Coelho) só gosta mesmo de Raquel (Thaís Melchior) na trama de “Gênesis”, porém também é casado com Lia (Michelle Batista). Já é uma família “ok” para os tempos bíblicos, não? Mas parece que sempre cabe mais.





Você viu?

Ao menos será assim nos próximos capítulos e o pastor vai se deitar com as servas de suas esposas. Isso mesmo! A história começa por puro desespero de Raquel que, ao longo do tempo, não conseguiu engravidar do marido.

