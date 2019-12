Gêmeas? Bruna Marquezine imita Ariana Grande e surge perigosa com rabo de cavalo

Ariana Grande parece ter sido inspiração de Bruna Marquezine na noite de sexta-feira, no Rio de Janeiro. O maquiador Lucas Vieira compartilhou fotos da cliente com um longe rabo de cabelo, que fez lembrar da artista dos Estados Unidos.

Leia também: “Eu vi Bruna Marquezine recebendo o Espírito Santo”, diz Mumuzinho; assista

arrow-options Reprodução Instagram Bruna Marquezine





Leia também: Neymar vai ser titio? Rafaella Santos pode estar grávida de Gabigol

“Finalizando a sexta-feira com Ariana Grande, ops… Bruna Marquezine “, escreveu o maquiador no Instagram.

Marquezine não parou por aí. Ela ampliou o look com botas de cano alto, além de um moletom longo rosa. Na publicação, ela aparece ao lado de uma pessoa vestida de Fiona, do filme Shrek.

Os fãs, por sua vez, gostaram do novo look, mas reclamaram de não ter visto o visual novo em suas redes sociais.

Leia também: Bruna Marquezine sensualiza de biquíni em vídeo no Instagram

“Ela é muito mais bonita que Ariana Grande, essa é minha opinião. Já vi algumas fotos da Ariana e ela não é lá essas coisas, mas gosto não se discute. Para mim, a Bruna Marquezine é uma das mulheres mas lindas”, elogiou uma seguidora.