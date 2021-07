Gel secativo poderoso: Testamos a linha de skincare antiacne da Hinode

Divulgação/Hinode Hinode Routine Acne Control

Resumo Linha antiacne da Hinode serve para quem tem grau leve

Objetivo é reduzir cravos e espinhas e controlar oleosidade

Teste constata melhor aspecto da pele e destaque fica para gel secativo

Gel secativo pode secar completamente espinhas em 4 dias

Quem tem pele oleosa sabe muito bem a dificuldade de encontrar produtos que não agravem o problema e que, de fato, façam a diferença no controle da acne. Encontrar produtos de skincare corretos é importante para tornar o cotidiano mais tranquilo e os cuidados com a pele, mais efetivos.

O último lançamento antiacne da Hinode é uma das novidades mais recentes neste ramo e testamos a linha toda para te dizer se vale a pena investir.

Lançada em abril deste ano, a linha Routine Acne Control coloca no mercado quatro produtos de cuidados básicos e cotidianos para peles oleosas: água micelar, gel de limpeza facial, hidratante facial e gel secativo — este último, já adianto, funciona de forma impressionante.

A linha é voltada principalmente para pessoas que possuem níveis mais leves de acne. A marca diz que o uso é direcionado para quem tem os graus 1 e 2 de acne, portanto os produtos combatem cravos, pequenas lesões inflamatórias, espinhas pequenas e pústulas (que são pontos amarelos de pus).





A Hinode explica que o resultado dos cuidados com a pele com a linha podem ser constatados em até quatro semanas. Apesar de parecer óbvio, acho legal que a marca dê uma previsão para que as melhorias se tornem mais aparentes. Lembre-se sempre de que nenhum produto funciona de uma hora para outra. Vamos ao teste.

Teste da linha de skincare Routine Acne Control, da Hinode

Utilizei os quatro produtos diariamente e sem interrupções por pouco mais de um mês. Decidi organizar a resenha de acordo com a ordem que utilizei os produtos no meu dia a dia.

Começo aplicando o Gel de Limpeza Facial Routine Acne Control (R$ 45) pela manhã. Por se tratar de um gel, não estranhe a textura um pouco mais líquida. Tenha cuidado na hora de colocar na mão e exagerar na quantidade. Justamente por essa textura, senti que o gel se espalha mais facilmente por cada cantinho do rosto. Depois do enxágue, a pele fica bem macia e refrescante.

Depois, hora de aplicar o Hidratante Facial Routine Acne Control (R$ 48), que ajuda a controlar a oleosidade e também na diminuição de cravos e espinhas. Gostei de como o produto absorve rápido. Com o uso contínuo, senti que a pele ficou mais uniforme e suave. Além disso, o sebo que vai se formando na pele ao longo do dia, algo muito comum em peles oleosas, reduziu bastante.

O hidratante leva niacinamida na composição, um dos ingredientes de produtos de skincare que auxiliam no tratamento da acne e em manchas. Por conta de lesões de acne, tenho algumas manchinhas e lesões nas laterais do rosto. Senti que a aplicação deu uma boa clareada na região e suavizada nas lesões, mas nenhuma das duas desapareceu completamente.

Se sua queixa maior em relação à acne são as manchas, lembre-se de que esta linha é voltada para quem tem graus leves! Se você estiver enfrentando manchas muito maiores ou melasma , por exemplo, é importante encontrar outra linha mais adequada.

É importante destacar que, aliados à nova linha, utilizei alguns outros produtos para reforçar os cuidados com a pele durante o inverno , como sérum de Vitamina C, um pouquinho de ácido hialurônico e, claro, protetor solar — aliás, nós já testamos alguns protetores solares para manter o rosto protegido mesmo fora do verão e em dias frios. Não sinto que houve interferências desses produtos no resultado do hidratante antiacne da Hinode.





Mais para o fim do dia, higienizo a pele novamente com o gel e, em seguida, aplico a Água Micelar Routine Acne Control (R$ 65). Faço isso tanto para dar uma acalmada na pele depois do banho como para tirar os resíduos que ficam mais profundamente na pele e esta água micelar cumpre com o papel!

Por fim, aplico a estrela desta linha: o Gel Secativo Routine Acne Control (R$ 43). O ideal é aplicá-lo logo depois do surgimento de uma espinha ou ponto de pus. A ação do gel secativo é rápida e começa a agir no rosto em até 6 horas depois da primeira aplicação.

A diferença de um dia para o outro já é bastante visível. No caso de espinhas menores, o desaparecimento completo pode levar de dois a quatro dias, desde que seja utilizado todos os dias ao menos uma vez.

Esse resultado me deixou bastante impressionada, já que alguns géis secantes levam mais tempo para fazer efeito ou não tratam da mancha de cicatrização. Aqui, o produto faz os dois!





O propósito principal da linha é fazer a redução de cravos e espinhas, além de recuperar a pele dos efeitos leves da acne. No meu caso, não senti uma grande melhora em relação aos cravos. Tenho muitos deles principalmente no nariz e nas laterais do rosto. No entanto, senti que as espinhas apareceram em uma proporção menor e foram embora mais rapidamente (muito disso graças ao gel secativo).

No geral, sinto que a textura e o aspecto da minha pele ficou mais saudável e agradável, tanto visualmente como no quesito do toque. A linha oferece um custo-benefício interessante, mas o que mais vale a pena apostar, realmente, é o gel secativo. Se você achou os preços salgados, lembre-se que esses produtos têm uma durabilidade de muitos meses, o que pode acabar compensando mais.