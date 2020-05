Geisy Arruda usa lingerie transparente e causa euforia na web

As lives já se tornaram uma rotina para galera que quer se divertir durante o isolamento social recomendado para evitar a proliferação do novo coronavírus . Por isso, diversos artistas têm feito shows virtuais para acabar com o tédio dos fãs que estão em casa.

Nesta semana, grandes nomes da música brasileira como: a dupla Munhoz e Mariano, Joelma, Daniela Mercury e Matheus e Kauan prometem agitar o público. Confira a lista completa das lives que vão acontecer entre os dias 25 e 29 de maio:

25 de maio – Segunda-feira

Eldo Gomes com participantes do The Voice Brasil – às 21h

Onde: Youtube

Jaloo (Festival Universo) – às 22h

Onde: showlivreplay.com

26 de maio – Terça-feira

Munhoz e Mariano – às 20h

Onde: youtube.com/munhozemarianooficial

27 de maio – Quarta-feira

Fabio Brazza – às 19h

Onde: youtube.com/FabioBrazza

Joelma – às 20h

Onde: youtube.com/joelmaoficial

Big Time Orchiestra – às 21h

Onde: youtube.com/bigtimeorchestra2

28 de maio – quinta-feira

Eldo Gomes com participantes do The Voice Brasil – às 21h

Onde: Youtube

Home Hour Popload Festival com Emicida e Tulipa Ruiz – às 19h

Onde: YouTube

João Bosco e Vinícius – às 20h30

Onde: youtube.com/joaoboscoevinicius

29 de maio – Sexta-feira

Felipe Araújo – às 20h

Onde: youtube.com/felipearaujo

Salgadinho – às 20h

Onde: youtube.com/cantorsalgadinhooficial

Daniela Mercury (#LIVEDARAINHA) – às 20h

Onde: youtube.com/danielamercury e Multishow

Matheus e Kauan – às 22h45

Onde: youtube.com/MeKcanal