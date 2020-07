Geisy Arruda tira a roupa para mostrar como se comemora a sexta-feira: “Sem nada”

Divulgação/Fernanda Garcia Vandré Silveira





Vandré Silveira, que pode ser visto na reprise de “Jesus”, da RecordTV, na pele do personagem Lázaro, tem aproveitado o momento em quarentena para escrever e também investir em um especial de lives. “Uma forma de me expressar artística e criativamente. Faço três fixas: ‘Embalos Imberbes de Quarta à Noite’; a segunda, a mais antiga, é às quintas com pessoas das mais diferentes áreas; e a ‘Sexta Sexy’, que é a de maior sucesso, na qual falamos sobre sexo abertamente, sem tabus, de forma leve e com muito respeito. Já conversei com algumas sexólogas e psicólogas e, no início, sempre faço um número musical. É uma maneira de exercitar minha expressividade”, explicou ele durante conversa com o iG Gente.

Ao ser questionado sobre a nova exibição do folhetim pela emissora do bispo Edir Macedo, o ator destacou que tem acompanhado todos os capítulos e que esse trabalho lhe trouxe ainda mais fé. “Foi o primeiro grande personagem que fiz na TV aberta. Lázaro me trouxe muitas alegrias, era o melhor amigo de Jesus, um homem honesto e de bom caráter. O mais legal é que a novela mostrou sua trajetória e sua relação com as irmãs Marta e Maria de Betânia, interpretadas por Dani Moreno e Jessika Alves. Foi um acerto da direção e da autora, Paula Richard, pois todo mundo conhece o milagre da ressurreição, porém ninguém conhecia a vida dele”, revelou. Além de “Jesus”, Vandré será visto em breve na série “Amor dos Outros”, no Cine Brasil TV e no Now.