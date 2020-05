Geisy Arruda sobre política: “Quem não se impõe acaba sendo conivente”

Uma página de humor no Facebook está fazendo sucesso por apontar atitudes de famosos que hipoteticamente indicam que eles são comunistas. Xuxa é a mais nova integrante do grupo que inclui Datena, André Marques e Alexandre Frota.

Chamada ” Lista Atualizada de Comunistas “, a página utiliza do humor para chamar atenção sobre questões políticas. Confira por que cada famoso está sendo chamado de comunista:

Xuxa

Nova integrante no grupo, a apresentadora Xuxa está sendo chamada de comunista por aderiu à campanha contra o presidente Jair Bolsonaro, que está fazendo a hashtag “Somos 70 por cento” bombar nas redes sociais.

No Instagram, a loira postou um vídeo antigo do “Planeta Xuxa” em que aparece de verde e amarelo e com a bandeira do Brasil pintada na barriga e, na legenda, ela colocou a #somos70porcento, referindo-se a pesquisa Datafolha que indica que 70% dos brasileiros desaprovam Bolsonaro. “Xuxa só para camaradinhas”, brincou a página de humor ao fazer a postagem sobre a apresentadora.

Datena

O apresentado da Band Datena também foi chamado de comunista pela página do Facebook após criticar falas de Jair Bolsonaro e uma montagem em que ele aparece com um terno todo vermelho chegou a virar assunto no “Moscou Urgente”, que dizer “Brasil Urgente”.

A princípio, o jornalista demonstrou que estava irritado com a brincadeira e disse que costuma ser vítima de notícias falsas, depois, ele acabou relaxando e até brincou: “Ficou até bom, vou mudar as cores do programa, ficou legal de vermelho”.

No Facebook, a página responsável pelo meme postou o seguinte: “Sim, o Datena comunista chegou ao Datena e ele ficou pistola. Fizemos parte desta história!”

André Marques

Reprodução André Marques na sua piscina vermelha

O motivo que levou o apresentador André Marques a entrar na Lista Atualizada de Comunistas foi bem inusitado. Ele postou uma foto em que aparece em uma piscina vermelha, cor que costuma ser associada ao comunismo.

Alexandre Frota

Reprodução/Instagram/@alefrotabrasil Alexandre Frota foi chamado de comunista ao concordar com Lula no Twitter

Um post feito no Twitter por Alexandre Frota também teria “entregado” que o ex-ator de filmes adultos faz parte do time do time de famosos comunistas. “Lula está avisando. Acho que diante das ameaças vamos ter que ir para as ruas e vamos para a guerra. É hora de unificar e encarar”, escreveu o artista.

A publicação foi divulgada pela página de humor com a seguinte legenda: “Alguém consegue me dizer QUALQUER COISA nessa imagem que faça sentido? É muita informação pro meu cérebro processar”.

Sikêra Jr.

Reprodução Sikêra Jr. falou mal de Bolsonaro em live

Outro jornalista que acabou virando meme foi Sikêra Jr., da Rede TV! , que criticou Bolsonaro em uma live e chegou a usar camisa de força. “Primeiro o Datena, agora você, Sikêra Jr. O Brasil é uma país comunista e nem percebemos”, foi escrito no post do Facebook. Vale lembrar que o apresentador gerou polêmica minimizar a pandemia e, depois de ser infectado pela Covid-19, acabou se arrependendo das suas declarações.

Bônus: Planeta dos Macacos

Divulgação Poster do filme “Planeta dos Macacos – A Origem”

A notícia de que macacos roubaram amostras de sangue contaminado pela Covid-19 na Índia também virou piada na página. Os animais foram associados macacos do filme “Planeta dos Macacos: A Origem”, de 2011.