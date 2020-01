Geisy Arruda revela preferência no sexo: “pênis grande e homens que não brocham”

Entre julho e setembro de 2020 a Record TV pretende exibir um novo formato de reality show, este desenvolvido pela própria emissora. As informações são do site Notícias da TV .

Encabeçado por Marcelo Silva, vice-presidente Artístico e de Programação da Record , o reality show terá 14 pessoas com influência na mídia que serão que confinadas em uma ilha. Com o nome provisório de ” A Ilha do Tesouro “, a atração de confinamento terá como prêmio, ou melhor, “tesouro” uma quantia de dinheiro ainda não definida.

Pelo que se sabe, o elenco ficará confinado em uma parte específica da ilha, esta completamente monitorada. Outras áreas da ilha apenas serão utilizadas para fins de provas.

Até o momento, “A Ilha do Tesouro” será exibido diariamente e terá um apresentador (a) ainda não escolhido. Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realitys da Record , comandará a implatação da atração.