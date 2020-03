Geisy Arruda relembra ensaio ‘sem calcinha’ e dá o que falar: “#TBT especial”

Na manhã deste domingo (1º), Gretchen surgiu ao lado de Anitta empinando o bumbum. As duas estavam prontas para o bloco da funkeira e resolveram compartilhar a intimidade dos bastidores.

“Te amo, amiga linda! Vem todo mundo para o Bloco da Anitta ! Daqui a pouco a gente começa a festa no Ibirapuera! Vamos fechar o Carnaval 2020 com chave de ouro, São Paulo!”, escreveu a rainha dos memes no Instagram, exibindo um belo bumbum .

O seguidores foram à loucura com o clique e comentaram bastante. “Anitta não chega nem perto desse bumbum “, disse um fã de Gretchen. “Deixou a novinha no chinelo”, brincou outra.