Geisy Arruda quer fazer bolo de seu bumbum, mas tem dificuldade; fotos

O modelo Tiago Ramos, namorado de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar, está envolvido em uma confusão. Desta vez, ele está sendo acusado de agressão na Espanha pela ex-namorada , a balconista espanhola Rita Cumplido, de 44 anos. Eles teriam namorado por oito meses e o relacionamento chegou ao fim em outubro do ano passado.

Reprodução Tiago Ramos com Rita Cumplido, que seria sua ex-namorada





Rita contou, em entrevista ao jornal Extra , que Tiago Ramos , de 23 anos, foi morar na Espanha para tentar realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional. Segundo ela, o relacionamento foi marcado por brigas e uma delas resultou na agressão que levou a balconista a abrir um boletim de ocorrência conta o modelo.

“Ele sempre me maltratava, mas eu o amava demais. Um dia saímos e ele ficou com raiva porque eu dei minha bolsa para um amigo mais velho e casado guardar. Tiago ficou furioso e começou a me agredir fisicamente, ele me bateu e me puxou pelos cabelos, rasgou o meu vestido. Fui à polícia e ele me bateu na frente da porta da delegacia, me jogou no chão e chutou minha cabeça e pernas”, contou Rita ao Extra .

Após registrar queixa, a espanhola conseguiu uma medida protetiva contra Tiago. Ela chegou a tirar fotos dos hematomas que ficaram da agressão e, agora, decidiu tornar o caso público por temer que o modelo faça o mesmo com Nadine. “Juro que não tenho ódio ou rancor, mas ele me fez sofrer muito.”

Rita disse que conheceu Tiago através dos filhos gêmeos, de 16 anos. “Seis meninos brasileiros vieram para jogar futebol , e o conheci na loja em que eu trabalho. Ele pediu meu telefone para um amigo do meu filho. Eu estava divorciada na época.”

Ela garantiu que ajudou financeiramente o modelo a se manter na Espanha e Tiago chegou a morar na casa da então namorada. Rita teria comprado chuteiras, roupas e ajudado o modelo a conseguir os testes nos quais não foi aprovado. A balconista também afirmou que ficou grávida do atual namorado da mãe de Neymar duas vezes, mas acabou perdendo os bebês.

A família de Rita não aprovava a relação, pois julgava que Tiago era temperamental e tinha problemas com álcool, além de gostar muito de festas.