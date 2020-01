Geisy Arruda posta foto com look xadrez e brinca: “boa é a vida, mas melhor é o meu vinho”

Nesta última sexta-feira (11), Geisy Arruda publicou alguns cliques no Instagram, que fez em Portugal, usando um look preto e xadrez. Os seios fartos da Youtuber roubaram a cena no registro.

“’Boa é a vida, mas melhor é o vinho’ Já dizia Fernando Pessoa”, escreveu, na legenda. Os fãs não resistiram e deixaram diversos elogios para a musa. “Pose de mulher mais desejada desse Brasil”, “Muito linda” e “Maravilhosa”, foram algumas das mensagens que ela ganhou.

Em tempo, a famosa respondeu algumas perguntas dos fãs, e revelou que não irá fazer filme pornô. “Eu gosto de sexo, fazer, falar sobre e por isso lancei um livro de contos eróticos, e estou pesquisando para um segundo. E não, ser atriz pornô não minha praia”, falou. “Eu vou continuar com meus vídeos caseiros (é um fetiche meu, que me dá muito tesão) com meu futuro namorado“, disse ainda.

“Eu sou uma admiradora do sexo, não o comercializo. Tirando minha imaginação, nada mais aqui está à venda“, completou a musa, que lançou o livro erótico ‘O Prazer da Vingança’.