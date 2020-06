Geisy Arruda posa na cozinha e provoca fãs com acessórios diferenciados: “Pronta pro Dia dos Namorados”.

Pegando o gancho do Dia dos Namorados e tantos textos que falam sobre esse dia tão romântico, acho importante e válido também falarmos sobre relacionamentos que não nos fazem bem e que, muitas vezes, não sabemos ou não conseguimos identifica-los, principalmente no momento em que vivemos o isolamento social.

Para me ajudar nessa missão, conversei com a escritora e especialista em relacionamentos Bruna Stamato que preparou 5 sinais que mostram que seu relacionamento já deixou de ser saudável há tempos.

1 – Falta de empatia com a dor do outro

Os medos e as dores do outro não são capazes de estimular compaixão, muito menos um ato de empatia ou palavras carinhosas de conforto. Pelo contrário, o parceiro utiliza a vulnerabilidade e da dor do outro para humilhá-lo e sempre traz à tona, na primeira oportunidade.

2 – Convivência sem intimidade

Por mais que o casal ainda tenha relações sexuais, elas não são mais capazes de continuar segurando o relacionamento. Pois “Intimidade” vai muito além do sexo. Intimidade é conhecer o parceiro, seus anseios e sonhos e compartilhar mais que a cama e a casa; compartilhar a VIDA.

3 – Tensão supera o Tesão

O convívio do casal se torna algo tão tenso quanto uma zona de guerra onde, a qualquer momento, na primeira entonação errada de voz ou no primeiro suspiro mais profundo uma verdadeira bomba atômica pode explodir. Tudo se torna motivo para brigas e ainda que se tenha atração física, ela é minimizada pelo receio de novos desentendimentos.

4 – Ridicularização ou Diminuição da capacidade do parceiro

Quando o parceiro começa a rir das nossas tentativas de diálogo, não leva a sério as questões que colocamos e não perde uma oportunidade para nos rebaixar, é porque o respeito já se foi faz tempo. Começar a nos sentir incapazes, envergonhados e passamos a esconder do outro os nossos sonhos e planos. E aí eu te pergunto: Vai ficar num lugar onde não há respeito e companheirismo porquê?

5 – Sem diálogo somente Acusação x Defesa

O Amor não permanece onde não existe conversa. Amor sem diálogo é mera ilusão. Quando já nos acostumamos a usar um linguajar e uma comunicação ríspida com nosso parceiro, mesmo nas pequeninas coisas rotineiras, é porque não temos respeito nem medo de perde-lo. Então chame do que quiser, menos de “amor”. O amor é o oposto de tudo isso. Ao menor sinal de desamor, aperte o botão de emergência do Amor Próprio e liberte-se. Quando a gente verdadeira se ama e se respeita, passa a não aceitar de ninguém menos do que nos damos. Por isso, podemos dizer que nossos relacionamentos são um medidor de amor-próprio. A boa notícia, é que existe vida boa nos esperando logo ali na frente, assim que tomamos coragem e acabamos de vez com esse tipo de relacionamento.