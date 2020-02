Geisy Arruda posa com figurino diferenciado e chama atenção de internautas

Na noite desta sexta-feira (14), Gracyanne Barbosa deu o que falar em suas redes sociais.

A musa fitness compartilhou um clique de carnaval, onde aparecia com uma fantasia prateada no estilo que lembra uma sereia, ostentando longos cabelos e um bronzeado de parar o trânsito. Na legenda, já chamou o pessoal para curtir a folia: “Sextou com S de SAMBA e hoje, as 20h , junto com a minha @baterilha.oficial , meus mestres @mestrekekoaraujo @mestremarcelobaterilha , nosso intérprete @itomelodia , carro de som , toda comunidade e @familiauniaodailha Seremos samba, festa e folia. Quem vaaaaai? Estamos chegando setor 11 , vamos com tudo minha @uniaodailha . Quem não estiver no Rio de Janeiro , pode enviar aquela energia positiva pré carnaval pra gente!”.

MAIS DE GRACYANNE BARBOSA:

Com seios explodindo o decote, Gracyanne Barbosa posa com ‘vestido aberto e sem calcinha’

Só de calcinha, Gracyanne Barbosa dispensa sutiã e quase mostra demais

O clique recebeu mais de 115 mil curtidas e os seguidores deixaram diversos comentários criativos na publicação.

“Ariel é você? Sereia total!”, comentou um seguidor. “Chega meu celular quase trava, que avião”, brincou um segundo. “Tá parecendo Yemanjá, arrasou.”, comentou uma terceira.