Geisy Arruda lança seu segundo livro de contos eróticos repleto de fetiches

A cantora Valesca Popozuda respondeu a algumas mensagens que teria recebido sobre seu ganho de peso nos últimos meses. Ela relatou numa rede social que viu algumas pessoas falarem que ela engordou.

Valesca Popozuda responde as críticas que está recebendo por ter "engordado" durante a quarentena.





“Eu vi algumas pessoas falando ‘nossa ela engordou’… Sim eu engordei, eu tô fazendo quarentena, eu não tô mais fissurada em aparecer sarada pra ninguém me desejar, as capas de revista me chamarem, eu quero estar bem comigo mesma, quero estar feliz e estou feliz assim”.

A cantora ainda afirmou que pretende emagrecer quando retornar aos palcos, mas não por influência de ninguém.

“Quando puder voltar a fazer show, eu vou dar uma emagrecida pra poder ter fôlego no palco, os figurinos entrarem mas eu também não vou mais me contar a ter um corpo sarado Pq os homens acham que fico melhor assim, sorry, eu sou feliz e de bem comigo mesma”, relatou Valesca.

