Geisy Arruda faz clique de maiô e fã diz: “Que paisagem”

Geisy Arruda publicou mais uma sequência de cliques nesta terça-feira (17) que levou a galera do Instagram à loucura com o “look do dia” inusitado.

Durante sua viagem para Cuiabá, a musa aproveitou para curtir alguns momentos relaxantes e registrou tudo para os fãs. Na ocasião, Geisy arrasou com um maiô rosa neon que evidenciou o shape da musa.

Os cliques fizeram sucesso na rede social, contando com quase 80 mil curtidas.

“Que paisagem maravilhosa, dei até zoom”, brincou um seguidor. “A beleza dessa mulher é de outro planeta”, elogiou outro internauta. “Um espetáculo!”, apontou um terceiro.

(*Metropolitana FM)