Geisy Arruda faz clique com fantasia misteriosa para anunciar novo livro

Prestes a lançar seu novo livro, Geisy Arruda começou a contagem regressiva em seu Instagram nesta terça-feira (07) e deixou os fãs enlouquecidos com um novo clique em seu Instagram.

A musa surgiu toda misteriosa com uma máscara combinando com seu modelito pink e, claro, esbanjou sua boa forma enquanto posava para a foto. “Faltam 3 dias”, avisou na legenda da publicação, que rendeu mais de 35 mil curtidas.

Recentemente, mostramos por aqui que Geisy Arruda costuma esbanjar boa forma com looks minimalistas e nunca deixa de compartilhar tudo com os seus mais de 4 milhões de seguidores no Instagram.

Nos registros, a celebridade costuma gerar polêmica ao surgir em cliques pra lá de sensuais.

