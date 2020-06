Geisy Arruda faz aniversário “sozinha” e bolo tem forma de seu bumbum; fotos

Assim como Thelma Assis , vencedora do “Big Brother Brasil 20”, da Globo , que precisou pedir demissão do hospital em que trabalhava, dizer que ia se mudar para outra cidade e fazer de tudo para não levantar suspeitas de que ficaria confinada em um programa de TV, Jarlles Gois , um dos participantes da sexta edição do “De Férias com o Ex”, da MTV Brasil , também se viu obrigado a esconder a informação a sete chaves por orientação da produção. Formado em Direito e Gastronomia, o rapaz, que tem como paixão a arte de cozinhar e está à frente de uma empresa de comida fitness, em Natal (RN), escolheu “fingir” para os mais próximos, afirmando que participaria de um reality de culinária e, por isso, ficaria sumido por um tempo. “Aí, a galera acreditou”, relatou o potiguar, aos risos. Como já era esperado, o primeiro episódio da nova temporada da atração, em que ex-namorados são obrigados a dividir as férias juntos em um lugar paradisíaco, neste caso, na badalada Jericoacara, no Ceará, atingiu a liderança nos targets 18-24 anos, 18-34 e 18-49 no ranking da TV paga, segundo o Kantar Ibope. “Gravamos de janeiro a fevereiro, até o dia 21, se eu não me engano”, acrescentou.

Divulgação/Sérgio Santoian Jarlles Gois





Agora, voltando a falar dos bastidores, fato é que, antes mesmo de ser apresentado ao público como antigo “affair” de Bárbara Morais, Jarlles já roubava a cena e chamava a atenção. Não só pelo porte atlético, segundo ele, 95 kg e o jeito “micareteiro” de ser. Isso porque, nas cenas exibidas em flashes pela emissora, o bonitão aparecia trocando beijos com Leo Lacerda. “Não só os gays, mas todas as minorias precisam ter representatividade em todos os lugares. Não só em realities”, declarou por meio do recurso question sticker, que permite aos usuários do Instagram se comunicarem diretamente por intermédio de perguntas e respostas. Ao ser abordado sobre “desapontamento pós-gravação”, não se fez de desentendido. “Tem uma pessoa que é muita decepção para mim, mas futuramente posso falar. Agora, não. Conheci lá dentro e a achava incrível, mas aqui fora é outra, totalmente diferente”. Mas teve alguém lá dentro com que você quis ficar e não rolou? “Não, pelo contrário”, ressaltou, deixando subentendido que aquilo que viveu com o engenheiro civil já foi pelos ares. Do tipo sincero, também acrescentou que, por enquanto, não sentiu o reflexo da exposição por parte de seus familiares. “Para a minha sorte, eles não conhecem o ‘ De Férias com o Ex ‘. Então, não teve uma reação, mas dei uma explicação de que era tipo um ‘BBB’ mais adulto”, divertiu-se.

Divulgação/Sérgio Santoian Jarlles Gois





Em pausa forçada por causa da pandemia do coronavírus, o novo muso da emissora musical está quietinho em casa. “Totalmente sozinho”, como fez questão de reafirmar ao som de “All By Myself”, sucesso na voz de Céline Dion. Mas, por precaução, parado nunca. “Tenho bastante coisa para fazer nessa quarentena para o meu enriquecimento pessoal: aulas de inglês (com o professor Thyago Zouain), muita atividade física e algumas receitas na cozinha, porque é a minha paixão. Além disso, estou lendo livros, vendo séries e filmes e interagindo com o pessoal nas redes sociais.” No entanto, mais que isso, Jarlles está causando furor entre seguidores após ter surgido com o corpão à mostra nas chamadas “fotos a distância”. Convidado para o projeto “By My Cel”, do badalado fotógrafo carioca Sergio Santoian, ele apareceu sem camisa e, muitas vezes, apenas enrolado em uma toalha branca. Em um dos cliques, por exemplo, a “retaguarda” ficou desprotegida. A gente, é claro, ficou muito feliz com o preview exclusivo do ensaio.

Divulgação/Sérgio Santoian Jarlles Gois





Experiência da gestação

Marinheiros de primeira viagem, Liah Soares e Carlo Porto estão seguindo à risca as recomendações da ginecologista e obstetra Carolina Curci. A cantora, ex-participante do reality show “The Voice Brasil”, e o ator, sucesso em “Carinha de Anjo”, do SBT , estão grávidos há sete meses de uma menina e, apesar da quarentena, não faltaram a uma consulta de pré-natal. Mais do que isso: andaram compartilhando descobertas e alegrias com seus seguidores nas redes sociais. Uma delas é que optaram pelo parto humanizado, com o suporte da equipe da renomada médica. Com um barrigão lindo, a futura mamãe, que está prestes a lançar seu quinto disco, também não está se descuidando da balança, graças a um acompanhamento personalizado da nutricionista Fernanda Santana. Ah, e a previsão do parto é para a segunda quinzena de agosto.

Divulgação Doutora Carolina Curcci, Liah Soares e Carlo Porto





Todo cuidado é pouco!

Que a violência está assolando a cidade de São Paulo não é novidade para ninguém, mas isso ficou ainda mais evidente com as idas da mãe de Fausto Silva a um consultório médico, no período anterior ao surgimento da pandemia. De acordo com uma fonte da coluna, zeloso, ele faz de tudo para protegê-la. Além de dois seguranças a tiracolo, colocava pessoas próximas para acompanhá-la nesses vaivéns, tipo caravana. Descrita como “um amor de pessoa”, a matriarca da família do apresentador da Globo chama a atenção de outros pacientes também pela simpatia.

Reprodução Faustão





Fazer o bem nunca sai de moda!

Parceiros nos palcos e na vida, Tiago Moraes e Gabriela Cywinski, do canal Tiago e Gabi , usaram as redes sociais para lembrar que é desolador o cenário para a classe artística em meio à pandemia do novo coronavírus e citaram como exemplo o Tapa, uma das mais importantes companhias brasileiras, com mais de 40 anos ininterruptos de atividade. Sem os recursos de bilheteria, desde que os teatros foram fechados em cumprimento às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a trupe corre o risco de baixar as portas. “A suspensão das nossas temporadas secou a nossa principal fonte de renda. Vamos atravessar essa crise juntos! Sua contribuição nos ajudará a manter a estrutura do grupo: despesas essenciais com a sede, funcionários, manutenção e tributos”, diz um dos trechos do comunicado. Entre as medidas para conter o impacto da paralisação, há a campanha de auxílio financeiro SOS Tapa, que promove a venda antecipada de ingressos e doações com recompensas. “Acesse o site, você pode apoiar com qualquer valor”, destacou Gabi. “Viva a cultura, vamos ajudar, galera”, completou Tiago, soltando um suspiro. A gente fica torcendo por muito!

Divulgação Gabi e Tiago





Arte e literatura na quarentena

Thaíz Schmitt também se rendeu aos ensaios realizados por chamadas de vídeo, que têm sido a nova sensação do mundo da fotografia e feito sucesso nas redes sociais. Convidada por Anderson Macedo para participar do projeto Web Shooting, a atriz e modelo não pensou duas vezes e ainda destacou que a inspiração para o trabalho veio de uma série de fotos criada pelo não menos talentoso Mario Testino, que tinha famosas parecendo que acabaram de sair do banho. Gisele Bündchen, Kate Moss, Miley Cyrus, Cara Delevingne, Candice Swanepoel e Miranda Kerr foram algumas das estrelas que posaram com toalha na cabeça. “Me senti como se estivesse em cena mesmo. O Anderson me dirigiu com maestria”, derreteu-se. E para não deixar o ofício de lado em meio à pandemia do novo coronavírus, ela se agarrou à leitura e à autobiografia da atriz norueguesa Liv Ullmann, “Mutações”. “Estou apaixonada. Sou uma grande fã do trabalho da Liv, que tem uma história de vida fabulosa”, confidenciou a ex-coelhinha da “Playboy”, minutos antes de revelar o título do seu próximo livro de cabeceira: “Como Fazer Amigos & Influenciar Pessoas”, do escritor norte-americano Dale Carnegie.

Divulgação/Anderson Macedo Thaíz Schmitt





Fala que eu te escuto

Que a vida de Cauã Reymond é agitada mesmo na quarentena — por causa da rotina e dos desafios da paternidade — não é novidade para ninguém. Mas que ele sabe levar um “puxão de orelha” na esportiva como poucos, isso, sim! Ao ler em uma de suas postagens nas redes sociais: “Nossa, você não curte nada dos seus seguidores. Se pronuncia, né? Acompanhamos o seu trabalho, te enchemos de elogios e você não faz nada”, o bonitão, que voltará ao ar na trama de Lícia Manzo com gravações iniciadas antes da pandemia, e que entrará no ar na sequência de ” Amor de Mãe “, quebrou o silêncio e respondeu: “Eu comento, curto, estou sempre lendo, mas é muita coisa, e estou sempre na correria. Mas prometo voltar mais vezes aqui. Obrigado pelo carinho de sempre”.

Reprodução/Instagram Cauã Reymond





A união faz a força

Projeto idealizado e coordenado pelo terapeuta holístico Maykon de Xangô e apoiado pelo ator Henri Castelli e pela apresentadora Nani Venâncio, que está à frente do programa “A Tarde É Show”, na Rede Brasil de Televisão, o “Cale Seu Preconceito, Não a Minha Fé” está fazendo a sua parte para tentar minimizar os impactos das consequências do novo coronavírus e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social. Prova disso é que eles receberam duas toneladas de alimentos da Predilecta, uma das principais indústrias do Brasil, líder no segmento de doces (goiabada) e vice no de atomatados, para montagem de kits e cestas básicas. Ao agradecer a doação, Maykon reforçou que “a nossa luta é por todos”. Já o galã da Globo se mostrou disposto a promover cada vez mais boas iniciativas: “Não vamos parar. Enquanto tivermos forças e Deus permitir, a caridade sempre será prioridade”. Cada um de nós pode fazer a sua parte!

Divulgação/Kevin Pichinelli Maykon de Xangô, Henri Castelli e Nani Venâncio





Bolo e guaraná

Querido por muitas celebs, Rodrigo Oliver também decidiu adiar seus compromissos por conta da pandemia do novo coronavírus. Um deles aconteceria neste fim de semana, no Rio de Janeiro, em comemoração ao seu aniversário. “Tudo em prol de um bem maior que é o controle da disseminação da Covid-19”, avaliou pertinentemente. Só para se ter uma ideia, o ator e produtor artístico, que deu as caras em uma das temporadas de “Malhação”, da Globo, e na série “Milagres”, da RecordTV, já contou com uma forma inusual para chegar a suas festas: um helicóptero. Depois das tradicionais limousines e dos ônibus adesivados, o rapaz desembarcou de aeronave, para surpresa dos convidados. Mas engana-se quem pensa que as novidades param por aí! No momento, Rodrigo está isolado e aproveitando a quarentena para comandar uma série de lives no Instagram, mas foi procurado por um grupo de amigos que não quer deixar a data passar em branco e cogita criar algo simbólico. Só pra ele. Demais, não?

Divulgação Rodrigo Oliver





História que viralizou

Um ator todo bonitão conseguiu despistar a namorada para sair com outra famosa, mas não agradou, não! Em tom de desabafo, ela acabou confidenciando a amigas mais próximas que o cara, que é adepto da malhação, não é tudo isso e tampouco o que tenta passar em imagens compartilhadas nas redes sociais. Para agravar ainda mais a “pulada de cerca” de ambos — já que também é comprometida —, a moça tratou de bloqueá-lo no WhatsApp e ainda o comparou ao cara que inspirou o icônico áudio “Neiva do céu”, que fala de um homem que tinha só o “sinalzinho”. Ai, ai.

Conta Bandeira

• Para o mês das festas juninas, a TV Aparecida fez uma bela seleção de filmes para a sua programação. Os enredos do “Festival Caipira” valorizam a música caipira, o sertanejo, a arte e a cultura das pessoas do campo e suas mais diversas histórias. Entre os títulos, estão os inéditos “Vazio Coração”, com Murilo Rosa, Othon Bastos, Larissa Maciel, Lima Duarte, Bete Mendes e Oscar Magrini, e “Eu e Minha Irmã”, que conta a trajetória de Mary e Marilene, As Galvão. O documentário retrata os momentos mais marcantes dos 70 anos de carreira e passeia pelo Brasil das rádios, do circo-teatro e do avanço da televisão, seguindo até os dias atuais, com o reconhecimento da dupla como parte do patrimônio cultural. Chitãozinho e Xororó , Renato Teixeira e Daniel aparecem em participação especial. Quarta, dia 10, às 20h, com reapresentação domingo, dia 14, às 14h. Sintonize!

• Especialista em lipoaspiração HD, o cirurgião plástico Edgar Lopez bateu um papo com Márcia Goldschmidt, dona do bordão “Mexeu com você, mexeu comigo”, no programa “Todo Dia, Meio Dia”, que ela apresenta no IGTV, aplicativo de vídeos do Instagram. E fez bonito! Na conversa de cerca de uma hora, tirou dúvidas e respondeu a inúmeras perguntas sobre a cirurgia em que o corpo é esculpido com um aparelho supermoderno e faz muito sucesso no Brasil, dentre elas, como é realizada, quem pode fazer e quais os resultados. Mas não é só. Ele ainda ressaltou a importância da avaliação médica e mostrou imagens de resultados obtidos. Perdeu? Então, aproveita para conferir no canal do YouTube da apresentadora, que, aliás, faz muita falta na TV aberta.

• Apresentador e sócio da Rio Exception, imobiliária de alto padrão, localizada no charmoso bairro Humaitá, na zona sul carioca, o francês Benjamin Cano avaliou que a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) trouxe boas oportunidades para quem tem dinheiro para investir em imóveis. Em outras palavras, a mesma instabilidade que coloca uma tensão no comércio pode ser a chance de fechar um bom negócio. “Houve uma queda de preços no início do ano, eles estão baixos. Então, é uma superoportunidade e um bom momento para comprar”, apontou o empreendedor.

• Para Vivien Munaro, especialista em consultoria na área da saúde, a quarentena, principal arma no combate à disseminação da Covid-19, é um dos fatores que está favorecendo negativamente os níveis de ansiedade e estresse da população. “Estamos vivendo um período muito difícil no mundo todo em razão da pandemia, mas esse é apenas um tempo de que necessitamos para nos proteger e nos cuidar. Tudo vai passar”, comentou ela, minutos antes de elencar algumas dicas relacionadas à compulsão alimentar, que é a necessidade de comer, mesmo sem fome. “Evite ter em casa industrializados com excesso de açúcar e conservantes. Opte por alimentos que são muito mais ricos em fibras, como frutas, legumes e integrais, porque ajudam na saciedade.” O que fazer se bater a vontade de comer fora de hora? “Beba água, respire e pense se realmente está com fome ou quer comer por ansiedade. Aprenda a se policiar e a se corrigir.”

• A psicóloga Cristine Lima dos Santos, que conta com quase 30 anos de experiência em atendimento clínico e cognitivo comportamental, está usando todo o seu conhecimento para levar saúde emocional às pessoas neste período de pandemia por meio das suas lives semanais. Só para ilustrar, o tema “crises conjugais na quarentena” contou com mais de 400 perguntas. Outro assunto que também rendeu foi “familiares tóxicos”. Isso porque amigos, colegas de trabalho ou conhecidos que sugam energias com palavras negativas, inveja ou posicionamento de vitimismo podem ser evitados, mas, quando se trata da mãe, do pai ou de um filho, não há como fugir. Cristine deu dicas preciosas para ajudar, principalmente, durante o isolamento. Ponto pra todo mundo!

• Liderado pelo produtor musical Robson Cassiano, o projeto “Reconstruções” faz releituras de canções que marcaram época na história da igreja cristã. A novidade, no entanto, é que os intérpretes não serão cantores do segmento gospel, mas artistas nacionais renomados, como Maurício Mattar, Luana Camarah, a nova voz da banda Malta, e Amon Lima, integrante da Família Lima. Na legenda da imagem ao lado de Mattar, ele escreveu: “Que Deus te abençoe grandiosamente, meu amigo. Uma honra poder contar com seu apoio em meu trabalho”. Depois, questionado pela coluna, explicou que “muitos outros participarão”, mas que prefere deixar isso como “fator surpresa”. Vale destacar também que Robson Cassiano foi capa da edição de aniversário da revista “Fucast Internacional”, dirigida por Eloy Ferreira. Um sucesso só!