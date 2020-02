Geisy Arruda ensina a como encontrar os ‘nudes’ que ela tira; fotos

Perfeita!

Perlla está com tudo nas suas redes sociais. A musa compartilhou um clique neste sábado (1) em que aparece lindíssima de biquini amarelo no Instagram. Na legenda, um coração também amarelo (claro) para combinar com o look.

O post, que já coleciona mais de 10 mil likes, tem chuva de comentários: “Lindaaa”, “Um espetáculo de mulher” e “Com tanta beleza nessa mulher,que fico até sem palavras”.

Veja mais cliques de Perlla abaixo: