De roupão, Geisy Arruda aparece de gatinha e faz sucesso na web

Um pouco sumida das redes sociais nos últimos dias, a modelo Geisy Arruda voltou com tudo e se destacou na noite desa sexta-feira, 6.

Toda produzida por conta de uma nova sessão de fotos, a ex-estudante de Turismo mostrou a maquiagem perfeita nos Stories do seu Instagram.

Além disso, apareceu de roupão branco e usando um filtro de gatinha que a fez receber muitos elogios dos fãs que a seguem em seu perfil na internet.