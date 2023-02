Geada no Carnaval? Cidade da Serra Catarinense tem previsão de 2ºC

Divulgação/Prefeitura de Urupema-SC Urupema-SC tem previsão de geada para o Carnaval





Fevereiro é um mês marcado pela folia do Carnaval no Brasil e, no que diz respeito ao clima, calor e pancadas de chuva marcam o período . Contudo, uma cidade da Serra Catarinense pode experimentar uma previsão um tanto quanto diferente.

De acordo com o site Climatempo, a cidade de Urupema-SC tem previsão de geada para sábado (18) e domingo (19) do feriado. A amplitude térmica no sábado será de 18 graus, com a mínima de 2°C e a máxima de 20°C.





Já no domingo, a temperatura mínima será de 3°C, enquanto a máxima será de 23°C. Apesar da expectativa de geada e da baixa temperatura no início do dia, tanto o sábado como o domingo serão dias de muito sol e sem previsão de precipitações na cidade serrana.

A explicação para essas baixas temperaturas em pleno mês de fevereiro é a entrada de um sistema de alta pressão que chega junto com a frente fria, levando ventos frios para o sul do país.

Previsão em capitais conhecidas pelos blocos de Carnaval

Considerada a capital do Carnaval de rua, Salvador será palco da festividade a partir de sexta, que tem previsão de máxima de 31°. A temperatura vai cair no sábado para máxima de 29° e há 70% de chance de chuva isolada em várias partes da cidade.

No domingo, o clima já melhora, chegando a 30°. O céu ficará parcialmente nublado e a chance de chuva é de apenas 20%. Só que o tempo gira na segunda, pois há previsão de 40% de chuva. Por fim, na terça, há possibilidade de 50% de tempestade, sendo que a maior quantidade deve ocorrer na madrugada.

Já os cariocas vão começar o Carnaval com alta temperatura, dado que a máxima para sexta é de 33°. Só que a chuva fará o termômetro cair para 29° no sábado – dia que terá chuva em toda a cidade e com trovoadas – e 27° no domingo.

Segunda e terça ainda enfrentarão chuva, mas em pontos isolados. A temperatura voltará a subir nos últimos dois dias de folia, segundo a previsão do tempo.

Além de enfrentar chuva, os paulistanos também terão que conviver com a baixa temperatura. Na sexta, a máxima ficará em 29°, só que os termômetros cairão a partir das 19h, chegando a bater nos 23°.

No sábado, a máxima é de 24° e a mínima de 18°. A chance de chuva durante a tarde é de quase 95% e ocorrerá em toda a cidade. No domingo, a máxima será de 22° e a mínima de 18°, tendo chuva. Tempestades com trovoadas ocorrerão na segunda e terça, com máxima de 26° e mínima de 19°.

Fonte: IG Nacional