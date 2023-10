Gaza: abrigo de brasileiros fica 7 km da área de ‘ultimato’ de Israel

Reprodução / CNN Brasil – 13.10.2023 Faixa de Gaza

Treze brasileiros estão alojados em uma escola católica na Faixa de Gaza aguardando o regate para o Brasil. A área é a mesma que Israel deu um prazo de 24 horas para ser esvaziada, em aviso nessa quinta-feira (12), pedindo que moradores deixem suas casas rumo à direção sul.

As forças israelenses começaram uma contraofensiva após o ataque surpresa do Hamas no último sábado (7) e se preparam para uma incursão terrestre.

O porta-voz do Exército de Israel disse que a “evacuação é para a própria segurança” dos habitantes da Faixa de Gaza. A Organização das Nações Unidas (ONU) informou que o cumprimento da ordem para “realocar” aproximadamente 1,1 milhão de habitantes do norte seria “impossível sem consequências humanitárias devastadoras”, dentro do prazo solicitado.

Os moradores estão sendo instruídos a se mudarem para o sul de Wadi Gaza. Conforme o Google Maps, os brasileiros que estão abrigados na escola Sister Rosary School estão a cerca de 7 quilômetros a pé desse local. De carro, o trajeto é de 9 quilômetros.

A instituição de ensino fica pouco mais de 36 quilômetros da fonteira com o Egito, no ponto onde o governo federal pretende resgatá-los.

Hoje, sessenta e nove pessoas voltaram ao Brasil no terceiro voo de repatriação de brasileiros que estavam em Israel, como parte da Operação Voltando em Paz. O KC-390 Millenium, da Força Aérea Brasileira (FAB), pousou às 6h07 em Recife.

Apesar das operações em andamento, a insegurança na região ainda dificulta os resgates. Fontes do Itamaraty informaram que o governo do Egito já tem a documentação dos brasileiros que pretendem deixar o local, mas ainda não houve condições para a liberação do grupo com segurança.

O resgate dos brasileiros em Gaza será feito por um avião presidencial da Força Aérea Brasileira (FAB). A aeronave tem capacidade para 40 passageiros e decolou nessa quinta.

Na quarta (11), o Escritório de Representação do Brasil em Ramallah, na Cisjordânia, informou que avisaria ao governo de Israel para que a escola não fosse bombardeada, já que os brasileiros estão lá.

Fonte: Internacional