‘Gatinha da cracolândia’ presa por tráfico postava fotos com famosos

Reprodução Lorraine Cutier Bauer Romeiro foi presa por tráfico de drogas na Cracolândia, em São Paulo

Lorraine Cutier Bauer Romeiro, mais conhecida como ‘ Gatinha da Cracolândia’ e que foi presa pela Polícia Civil de São Paulo envolvida em tráfico de drogas nesta quinta-feira (22), ostentava luxo nas redes sociais e postava fotos com várias celebridades. Em entrevista para a Record, uma amiga de Lorraine disse que ela tem “família bem estruturada e com dinheiro”, por isso, circulava no mundo das celebridades.

A jovem foi presa em Barueri, no interior do Estado, com mais de 400 porções de crack, cocaína, maconha e ecstasy, além de quase 100 frascos de lança-perfume foram apreendidos, segundo informou a polícia.

Além das substâncias, foram apreendidos R$ 750 em dinheiro, uma balança de precisão, uma faca, um machado, um celular e a bolsa onde estavam os materiais relacionados à atividade criminosa.

A família de Lorraine afirmou que a jovem se envolveu com pessoas erradas e que ela vai pagar pelo que fez. Em uma série de postagens no Instagram, o irmão de Lorraine, Lorruam Bauer, também afirma que os familiares da jovem não vão passar a mão na cabeça dela.