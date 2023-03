Gasolina sobe R$ 0,41 no Brasil após retorno do imposto federal

FreePik Panorama Veloe aponta aumento de R$ 0,41 da gasolina após retorno da cobrança de impostos sobre o combustível

Dois dias depois da volta da cobrança de PIS e Cofins sobre a gasolina e etanol entrar em vigor, a edição de março do Panorama Veloe de Índices de Mobilidade mostra que o preço da gasolina comum teve uma média de acréscimo de R$ 0,41 por litro no país. A comparação é com o dia 28, quando foi realizado o anúncio.

A avaliação foi realizada pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), considerando uma base de dados de transações oferecidas pela Veloe e estarão na próxima edição do Panorama Veloe de Índices de Mobilidade, que será lançada na segunda semana de março.

Parceria entre Fipe e Veloe, o Panorama acompanha uma série de itens de impacto para o setor de transporte e logística, em especial os preços de combustíveis. Além disso, o monitoramento traz informações como o Indicador de Poder de Compra de Combustíveis e o Indicador de Custo-Benefício Flex.

O retorno da cobrança dos impostos sobre a gasolina foi anunciado pelo Ministro de Fazenda, Fernando Haddad (PT) na terça-feira (28). Foram considerados R$ 0,47 para a gasolina e R$ 0,02 para o etanol.

Fonte: IG ECONOMIA