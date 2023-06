Gasolina sobe 0,54% e etanol cai 4,62% no em junho, diz TicketLog

FreePik Preço do litro da gasolina aumentou 0,54% no País e etanol recuou 4,62% no início de junho, aponta Ticket Log

O último Índice de Preços Ticket Log (IPTL) referente ao período de 1º a 14 de junho, apontou que o preço médio do litro da gasolina aumentou 0,54% ante maio, e fechou os primeiros dias de junho a R$ 5,55. Já o etanol ficou 4,62% mais barato para os motoristas, em relação ao mês anterior, e foi comercializado a R$ 3,92.

“Bem como no início do mês, a mudança na cobrança da alíquota do ICMS elevou o preço médio da gasolina comercializada no Brasil neste fechamento de quinzena, contrapondo a tendência de queda dos combustíveis que aconteceu em maio conforme os últimos anúncios. Portanto, os recuos foram identificados na maioria dos Estados. Algumas regiões tiveram um impacto menor em relação à alíquota, naturalmente. O novo anúncio de redução no preço da gasolina repassada às distribuidoras e válido a partir de 16 de junho deve refletir nas bombas de abastecimento de todo o País e no preço repassado ao consumidor já nos próximos dias”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG

As reduções para ambos os combustíveis foram identificadas em todas as regiões, com exceção da Região Sul, onde a gasolina aumentou 0,92%, em relação a maio e fechou a R$ 5,51. O Norte, que apesar de manter o maior preço médio para a gasolina, de R$ 5,90, fechou o período com o litro 2,16% mais barato, em relação a maio. Com recuo de 0,74%, a média mais baixa para o combustível foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 5,40.

Os postos de abastecimento do Centro-Oeste se destacaram com o menor preço médio entre as regiões e a baixa mais expressiva para o etanol, de 5,69%, vendido a R$ 3,81 nos primeiros dias do mês. Já a média mais alta para o combustível foi encontrada no Norte, a R$ 4,78.

Entre os Estados e o Distrito Federal, seis registraram aumento no preço da gasolina. O acréscimo mais expressivo foi identificado no Pernambuco, de 4,06% ante maio, que fechou a R$ 5,64 e a média mais alta em Roraima, a R$ 6,38. Já a redução mais significativa foi registrada no Amazonas, onde o preço do litro fechou a R$ 6, com redução de 6,83%.

Já o etanol ficou mais caro em cinco Estados, com destaque para o Acre, onde o preço médio fechou os primeiros dias de junho 1,85% mais caro, quando comparado a maio, e média de R$ 4,82, a mais alta do País. A redução mais expressiva para o combustível foi identificada no Mato Grosso, de 5,87%, que fechou a R$ 3,69.

“Como resultado da redução mais acentuada no valor médio nacional do etanol, o combustível foi considerado economicamente mais vantajoso para abastecimento em mais estados, quando comparado ao mês anterior, que são Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Vale reforçar que o etanol também é ecologicamente mais viável para o abastecimento por ser capaz de reduzir consideravelmente as emissões de gases responsáveis pelas mudanças climáticas”, finaliza Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

Fonte: Economia