Gasolina: preço médio do combustível ultrapassa R$ 6 e deve continuar subindo

O preço do litro da gasolina no país chegou a R$ 6,0001 . A marca foi atingida após uma alta de 1,45% na primeira quinzena de junho , apontada por um levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas. Segundo o professor Sandro Maskio, coordenador de estudos do Observatório Econômico da Universidade Metodista da São Paulo (Umesp), a elevação do preço do combustível no curto prazo acontece por causa da política da Petrobras de acompanhar os preços internacionais .

“Com isso, o preço é afetado pelas flutuações conjunturais de duas variáveis fundamentais. O preço internacional do barril de petróleo é a primeira delas. E entre o início do mês de junho e meados de julho, o preço do barril se elevou aproximadamente 10% no mercado internacional . Em segundo lugar, vem a taxa de câmbio. Entre a terceira semana de junho e a terceira semana de julho, o dólar valorizou quase 6% frente ao real, ajudando a encarecer o preço do petróleo e seus derivados na nossa moeda, quando se convertem os preços internacionais”, diz.

Segundo o especialista, o efeito destas variáveis é importante porque, embora o Brasil seja praticamente autossuficiente na produção de petróleo, não o é na produção de seus derivados.

“Isso nos obriga a exportamos o petróleo bruto e importarmos parte dos produtos refinados que consumimos internamente”, explica o professor.

Perto de R$ 7

Para ele, ao que tudo indica, a elevação do preço internacional de petróleo deverá continuar em ascensão, dada a retomada da atividade das economias, principalmente nos países centrais e na Ásia, pressionando o preço do petróleo e do combustível para cima. O litro da gasolina pode chegar a custar, em média, no Brasil, até o fim do ano, R$ 6,75.

Os dados da ValeCard mostram que Amazonas (5,57%), Amapá (4,99%) e Rio Grande do Norte (4,46%) registraram as maiores altas no período. As menores variações ocorreram no Mato Grosso do Sul (0,56%) e no Pará (0,71%).

Entre as capitais, o valor médio da gasolina foi de R$ 5,937. Rio de Janeiro (R$ 6,374) e Rio Branco (R$ 6,340) foram as cidades que apresentaram maiores preços na primeira quinzena de julho. Já os menores valores médios foram encontrados em Curitiba (R$ 5,430) e João Pessoa (R$ 5,543).

Preço médio do etanol

O preço médio do etanol no país, na primeira quinzena de junho, foi de R$ 4,344. Segundo o levantamento, apenas em Mato Grosso é vantajoso abastecer os veículos com o combustível em substituição à gasolina, o método utilizado nesta análise, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, é de que, para compensar completar o tanque com etanol, o valor do litro deve ser inferior a 70% do preço da gasolina.

“Um dos grandes diferenciais do etanol em Mato Grosso é ter uma das menores alíquotas de ICMS sobre o produto. A alíquota é de 12,5%, atrás apenas de São Paulo, com 12%. Há estados, como Tocantins, em que a alíquota é de 29%”, observa Sandro Maskio.